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卓榮泰視察中火 掀藍綠戰火互嗆

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院長卓榮泰今視察中火，藍綠議員到場推擠，互嗆場面混亂。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰今視察中火，藍綠議員到場推擠，互嗆場面混亂。記者趙容萱／攝影

中火二期燃氣環評通過，引發爭議，行政院長卓榮泰今視察中火，引發藍綠對峙、互嗆，場面火爆。藍營市議員，訴求「2028年全面拆除燃煤機組」，綠營則痛批國民黨鬧場、散播假訊息。

今天卓榮泰視察台中發電廠，台中市議會國民黨團書記長黃馨慧、市議員李中、賴朝國、陳成添、賴義鍠、黃佳恬、楊大鋐、羅永珍與立委助理等人到場，當面向卓抗議，台中市民不要等2035年，2028年就可拆保留的6部燃煤機組，還給台中市民乾淨的空氣。

卓提及，中火保留六部燃煤機組是環評委員的專業決定，2032年後第五、六部燃氣機組興建中，就有能力做全盤檢討，預估2034年燃氣機組就可改善台中空汙。

李中質疑，明明2028年就可以減碳到零，台電故意為了其他用途，要保留6座燃煤機組，可能電力要「南送、北送」，一直以國安為藉口把全國要增加的電量放在台中，台中人不能接受。

台電董事長曾文生說明，台電從2031年以後，陸續將中火6座燃煤轉成緊急備用機組，這6部機組不是要拿來中電北送的，它是在特殊的狀況下拿來使用，就是國安跟天災。

黃馨慧說，台電說增加燃氣是為了減煤，卻不在中火二期環評書上明確記載每年減煤量；能源政策錯誤，導致台電要買最貴的煤、增加成本、累虧後又調漲電價，全民承擔後果。

國民黨舉白布條「中火要拆煤、台中要健康」、「台中人肺癌發電」、「增氣減煤跳票」抗議中火增氣卻不拆燃煤機組。

民進黨台中市議會黨團總召蕭隆澤、書記長張家銨、幹事長陳俞融、市議員江肇國、陳淑華、施志昌、謝家宜、曾威、陳雅惠也到場。黨團譴責，卓視察說明「增氣減煤」政策，斥國民黨團散播錯誤資訊，扭曲政策，意圖阻礙台中空汙改善進程，呼籲國民黨停止政治操作，勿再混淆視聽。

蕭隆澤痛批，台電早已明確說明，將既有的燃煤機組逐步汰換為燃氣機組，以達成「增氣減煤」的目標，斥國民黨說法子虛烏有。

黨團書記長張家銨批，國民黨團以錯誤資訊誤導民眾，企圖製造恐慌。拆這6部緊急備用機組，難道要讓台灣在緊急狀況陷入斷電危機嗎？以氣換煤是在地居民共同期盼，黨團絕不容許藍營混淆視聽，阻礙台中市的發展。

行政院長卓榮泰今視察中火，藍營議員拉白布條抗議。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰今視察中火，藍營議員拉白布條抗議。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰今視察中火，藍綠議員到場推擠，互嗆場面混亂。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰今視察中火，藍綠議員到場推擠，互嗆場面混亂。記者趙容萱／攝影

中火 卓榮泰 台電

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