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源興牛、平埔黑豬育成 搶進海內外中高階市場

中央社／ 台北8日電

費時多年，畜試所今天發布公私協力完成的2個民間新品種，前總統李登輝生前推動的「源興牛」，日本、越南已探詢，將量產走高端市場；「平埔黑」已有出口，目標年產5萬頭。

農業部畜產試驗所召開「牛豬齊創新品種．源興平埔台灣夢」記者會，發布費時數年完成的新品種「源興牛」、「平埔黑豬」，將為台灣畜牧業增添自有品種，提升產業競爭力，並再提升台灣自有品種的牛、豬等級。

源興居生技股份有限公司董事長劉泰英說，這是李登輝生前的願望，迄今共投入新台幣3億元、費時7年研發，將日治時期從石垣島引進台灣，於日本人撤退後，後來在擎天崗放牧的僅剩的19頭源興牛購入，移到花蓮縣鳳林鎮新光兆豐牧場畜養，現在終於有200多頭，11月他到李登輝故居報告完成目標，當時老淚縱橫。

他並說，預計3年內要與農民契作養殖到1000隻，最後規模化1萬頭，開始上市。

源興居生技股份有限公司總經理鍾迪名說，源興牛的肉質吃起來甜，且血統純，受關注，將與農民合作契作養殖，再買回上市，日本、越南也來探詢，有機會以精液輸出方式合作飼養，再輸回台灣打造頂級品牌上市，若增資順利快則2年可規模化。

也是費時多年完成的「平埔黑豬」，由春發成畜牧場於民國97年起收購台灣各地黑豬，與畜試所、台大教授王佩華等合作完成育種。

春發成實業有限公司總經理李榮春說，膠原蛋白比市售白豬、西班牙伊比利豬多1.5倍，甜度多4倍，目前也有加工產品上市，也做出口，希望與農民契作生產，目標朝年產5萬頭上市。

畜試所長黃振芳告訴中央社記者，育種不容易，能增加國產的品種，可提升台灣畜牧產業的競爭力，以國產肉牛來說，將除了黃牛、水牛，增添源興牛。

日本 農業部

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