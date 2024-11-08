聽新聞
0:00 / 0:00
影／民團將辦遊行 籲農業部改善遊蕩犬貓管理政策
野保團「體為野生動物而走行動聯盟」將在11月10日舉辦遊行，提出精進遊蕩犬貓管理與減量等3大訴求，行動聯盟發起人李宗宸表示，去年在第一次遊行的訴求有很多都未達成，所以今天繼續舉辦，盼政府不要消極不面對問題。
遊行總召吳奕達表示，這次遊行提出3大訴求，包括「精進遊蕩犬貓管理與減量」、「精進生態熱區遊蕩犬隻管理計畫並擴增辦理範圍」、「提升國民對野生動物保育與伴侶動物福祉的認識，將犬貓列入課綱外來入侵種案例」，呼籲農業部動保司應領導全國各主管機關，立即著手改善現行遊蕩犬貓管理相關政策，釐清飼主定義，落實野外調查，重新評估TNR策略，保護區犬貓禁餵及移置，以及生態熱區禁止餵食和將動保教材列入課綱等，共同維護台灣生態永續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言