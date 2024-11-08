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影／民團將辦遊行 籲農業部改善遊蕩犬貓管理政策

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
「為野生動物而走行動聯盟」發起人李宗宸（右二）、遊行總召吳奕達（中）今天舉行記者會，表示將舉辦遊行呼籲政府重視精進遊蕩犬貓管理與減量等3大訴求。記者潘俊宏／攝影
「為野生動物而走行動聯盟」發起人李宗宸（右二）、遊行總召吳奕達（中）今天舉行記者會，表示將舉辦遊行呼籲政府重視精進遊蕩犬貓管理與減量等3大訴求。記者潘俊宏／攝影

野保團「體為野生動物而走行動聯盟」將在11月10日舉辦遊行，提出精進遊蕩犬貓管理與減量等3大訴求，行動聯盟發起人李宗宸表示，去年在第一次遊行的訴求有很多都未達成，所以今天繼續舉辦，盼政府不要消極不面對問題。

遊行總召吳奕達表示，這次遊行提出3大訴求，包括「精進遊蕩犬貓管理與減量」、「精進生態熱區遊蕩犬隻管理計畫並擴增辦理範圍」、「提升國民對野生動物保育與伴侶動物福祉的認識，將犬貓列入課綱外來入侵種案例」，呼籲農業部動保司應領導全國各主管機關，立即著手改善現行遊蕩犬貓管理相關政策，釐清飼主定義，落實野外調查，重新評估TNR策略，保護區犬貓禁餵及移置，以及生態熱區禁止餵食和將動保教材列入課綱等，共同維護台灣生態永續。

動物 農業部

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