中彰投分署成立ESG據點、AI據點及機械智造據點 培育關鍵人才帶動產業轉型升級

圖／中彰投分署

近年來，數位經濟帶動產業朝跨世代、跨境、跨領域、跨虛實等趨勢發展，促使全球產業格局翻轉，愈來愈多產業導入ESG、AI及自動化智慧製造技術，進而衍生出相關應用服務需求。有鑑於此，勞動部勞動力發展署中彰投分署超前籌備，今年成立「ESG人才培訓據點」、「AI數位轉型應用培訓據點」及「機械智造轉型服務據點」，作為中部地區數位轉型人才的孵育基地，強化企業導入轉型升級能力！

圖／中彰投分署

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中彰投分署表示，依據2024臺灣企業領袖調查顯示，超過7成企業領袖認為，若要維持競爭力，必須進行轉型。各產業面對數位化浪潮，靈活轉型是致勝關鍵，而中彰投分署除了持續透過職業訓練培育產業所需人才外，這次更以「轉型」為核心，挹注資源設立前瞻性的三大服務據點，開辦在地產業需求的人才培訓課程，擴展跨領域人才庫，進而協助企業導入ESG、AI及智慧製造技術，帶動產業數位升級。

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為因應業界在面臨轉型上的人才需求，分署每年提供約2千個以上訓練機會，包含ESG、AI及機械智造等課程，歡迎有興趣者上『台灣就業通』網站報名，或電洽04-23592181。