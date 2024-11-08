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降息循環正式啟動！產業受惠帶動大坪數企業總部需求提升

撰文／ 黎詩彥

美國聯準會9月宣布降息2碼，全球經濟正式邁入降息循環，對於國內產業將會造成什麼樣的影響？根據中經院發布最新景氣預測，2025年我國明年經濟成長率預估為3.03%，依舊「保3」，企業該如何布局，才能把握這波成長態勢，開創下一個黃金盛世？

美國降息循環正式啟動，企業總部汰舊換新，積極布局再創巔峰。(圖為國家企業廣場建築3D示意圖) 圖／甲山林廣告 提供
美國降息循環正式啟動，企業總部汰舊換新，積極布局再創巔峰。(圖為國家企業廣場建築3D示意圖) 圖／甲山林廣告 提供

亞太商工總會執行長邱達生分析，依據過往經驗，美國啟動降息將促使美國市場回暖，有利於國內以出口導向的產業。經濟部也表示，美國降息循環正式啟動，將有助活絡全球經貿動能，目前台灣消費性電子產品進入銷售旺季，有助維繫外銷及國內生產動能。零售業百貨周年慶檔期開跑，預估營收年增率也將續呈增勢，顯見國內經濟續處穩健成長軌道，出口投資與民間消費均表現暢旺。

隨著產業投資動能上升，大坪數企業總部、商用不動產的熱度也日趨升高，成為企業升級、數位永續轉型的重點布局，雙北地區諸如台北市中心、北士科園廊帶核心、桃園市政特區，皆是企業爭相卡位的一級戰區。

北士科IBC環球企業總部距捷運奇岩站150公尺。(圖為建築3D示意圖) 圖／甲山林廣告 提供
北士科IBC環球企業總部距捷運奇岩站150公尺。(圖為建築3D示意圖) 圖／甲山林廣告 提供

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，目前北部商用不動產庫存供給不足，許多商圈面臨危老都更，促使企業急需搬遷至新辦公空間，房價租金節節上升，不少企業也因此由租轉買、鎖住價格，老舊辦公室設備耗電，無法滿足節能減碳趨勢，也是企業積極汰換總部的主因。

黃舒衛建議企業主布局新企業總部，可以近捷運、國道周邊、100坪以上大坪數企業總部為優先考量，台北市中心、北士科等區域交通便利度高，有利招募人才，選擇大坪數空間，可提供企業未來規模擴張、或因資產配置考量轉出租更多的彈性。

「商用不動產置產，一部分是自用，一部分為出租。很多業主都想把商用不動產租給外商，通常高端租客會選擇100坪以上、物管品質好、擁有綠建築、智慧建築、耐震建築等加分項目的企業總部，因為這類物件租金有一定的條件門檻，進駐企業素質整齊。新大樓規劃連停車位數量、採光條件、空氣品質、公設哺乳室等都一併考量，較符合現在的ESG趨勢。」

如果暫時用不到這麼大的空間，也可朝向聯合辦公室、分租來規劃，選擇格局方正、靈活、建築規劃可分割的商用不動產，進可攻，退可守。

桃園企業總部「NFC環球貿易中心」3D模擬圖。 圖／甲山林廣告 提供
桃園企業總部「NFC環球貿易中心」3D模擬圖。 圖／甲山林廣告 提供

因應未來出口產業發展樂觀，黃舒衛也十分看好桃園商用不動產市場，他表示，桃園就業人口年輕，又有航空城計畫帶動產業發展，企業在桃園設立據點，有利招募當地人才，擁有充沛的勞動力。現今資訊網路發達，代理商、設備服務業、航運業設點在桃園，所有事情在桃園就能辦理，不需要跑台北，桃園房價CP值高，桃園市政特區交通便利、具指標性，也吸引越來越多企業進駐。

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