「富過三代」論壇，好評爆棚！高資產族傳承需求超乎想像！聯合報系聯合線上X達永建設集團X台新銀行 共同舉辦

不動產是高資產族群必備的財富配置，特別是許多位於蛋黃區的高價值不動產，如何管理並有效傳承，顯得格外重要。達永建設、台新銀行與聯合線上共同舉辦《富過三代的資產傳承必修課》論壇講座，邀請多位專家剖析如何透過「信託 x 節稅 x 房地」多元配置，延續家族財富穩健之路，專業又接地氣的解說，獲得聽眾一致好評！

論壇現場座無虛席，反映大眾對資產傳承的需求與高度關注。 圖／李清宇 攝影

主辦單位聯合線上孫志華營運長表示，「近年社會因資產傳承引起的家族糾紛頻傳，聯合線上長期致力推動創新永續、發展，希望藉由這次論壇，幫助家族和諧、企業永續發展，進而推動社會進步。」

善用兩途徑，子女共同繼承不動產「免糾紛」法學博士、不動產傳承稅務規畫專家封昌宏以「不動產穩健傳承：預防法律問題與家族糾紛」為題，藉由「總裁遺囑」、「五億高中生」等時事，帶領民眾探討各式繼承難題。

封昌宏博士表示，台灣高資產族多半持有大筆不動產，日後若有多名子女共同繼承，想要避免傳承糾紛，建議善用「信託」和「投資公司」兩途徑：若名下房子在等都更，沒有出售變現考量，建議透過信託傳承；若名下不動產是收租宅或商辦，則適合用公司法人的名義持有，藉由公司管理達到永續傳承的效果。

儘管不動產傳承課題較複雜，但不動產有保值的優勢，是延續家族財富的強大工具。許多人以為股票比不動產更方便傳承，殊不知股票傳承也有風險，因為股票的遺產稅是根據持有者過世當天的收盤價來課稅，倘若在辦完繼承過戶後，股價下跌，繼承者不但資產縮水、還白白多繳了稅。

傳承，就是把「對的資產」給「對的人」勤業眾信聯合事務所王瑞宏會計師從稅務角度，說明「合法減稅的策略與規劃」，王會計師開宗明義就指出：「所謂的『傳承』，就是在對的時間點，用對的方式，把對的資產給對的人。而傳承的最高原則是：保有老本，就保有孝道。」

許多高資產族會想透過生前贈與來規避遺產稅，但其實，生前贈與不見得比較划算。如果資產金額龐大，無論生前贈與或死後繼承，同樣都要上繳20%的稅，但生前贈與還得多繳「土增稅」，且繼承者日後出售房屋，須按照房地合一新制，按實價課徵土地增值稅。

王會計師建議，如果被繼承者子女眾多、家族關係複雜，提早把不動產贈與給屬意的子女，可以確保把對的資產給對的人，否則，透過死後繼承來傳承不動產，整體傳承效果較佳。

資產10億以上超級富豪，傳承最重視「這件事」資產傳承眉角多，每一個人的需求和思考角度都不同，台新銀行國際財務規劃師莊哲昌表示，根據PCG報告，全球總資產1億以上的客戶，資產傳承主要目的為「保值」和「增值」，總資產10億以上的超高端客戶，資產傳承首要目的為「稅務規劃」，無論是何種目的，透過不動產傳承都具有優勢，但配套措施一定要做好。

資產傳承的核心，離不開「不動產」。達永建設以「超優地段、居住安全、永續服務」3大面向思考，為客戶規劃安全、舒適、保值的產品，提供客戶退休、自住、傳承更好的選擇。近期達永建設在台北信義區推出指標都更大案「吉祥‧如藝」，鄰近信義計畫區、步行市府站7-10分鐘絕佳地段，以稀有千坪基地、高坪效格局、輕首付專案+每月付款的方式，正好符合資產分批傳承的需求，一方面幫子女置產成家、更是傳承財富的最佳利器。

達永「吉祥‧如藝」網址: https://s.no8.io/link/channels/JLMLCDtJ5V