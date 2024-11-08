快訊

我曾遭點名繳保護費 旺宏吳敏求：若被要求複製先進製程 台積恐沒本錢說不

「富過三代」論壇，好評爆棚！高資產族傳承需求超乎想像！聯合報系聯合線上X達永建設集團X台新銀行 共同舉辦

撰文／ 黎詩彥

不動產是高資產族群必備的財富配置，特別是許多位於蛋黃區的高價值不動產，如何管理並有效傳承，顯得格外重要。達永建設、台新銀行與聯合線上共同舉辦《富過三代的資產傳承必修課》論壇講座，邀請多位專家剖析如何透過「信託 x 節稅 x 房地」多元配置，延續家族財富穩健之路，專業又接地氣的解說，獲得聽眾一致好評！

論壇現場座無虛席，反映大眾對資產傳承的需求與高度關注。 圖／李清宇 攝影
論壇現場座無虛席，反映大眾對資產傳承的需求與高度關注。 圖／李清宇 攝影

主辦單位聯合線上孫志華營運長表示，「近年社會因資產傳承引起的家族糾紛頻傳，聯合線上長期致力推動創新永續、發展，希望藉由這次論壇，幫助家族和諧、企業永續發展，進而推動社會進步。」

善用兩途徑，子女共同繼承不動產「免糾紛」
法學博士、不動產傳承稅務規畫專家封昌宏以「不動產穩健傳承：預防法律問題與家族糾紛」為題，藉由「總裁遺囑」、「五億高中生」等時事，帶領民眾探討各式繼承難題。

封昌宏博士表示，台灣高資產族多半持有大筆不動產，日後若有多名子女共同繼承，想要避免傳承糾紛，建議善用「信託」和「投資公司」兩途徑：若名下房子在等都更，沒有出售變現考量，建議透過信託傳承；若名下不動產是收租宅或商辦，則適合用公司法人的名義持有，藉由公司管理達到永續傳承的效果。

儘管不動產傳承課題較複雜，但不動產有保值的優勢，是延續家族財富的強大工具。許多人以為股票比不動產更方便傳承，殊不知股票傳承也有風險，因為股票的遺產稅是根據持有者過世當天的收盤價來課稅，倘若在辦完繼承過戶後，股價下跌，繼承者不但資產縮水、還白白多繳了稅。

傳承，就是把「對的資產」給「對的人」
勤業眾信聯合事務所王瑞宏會計師從稅務角度，說明「合法減稅的策略與規劃」，王會計師開宗明義就指出：「所謂的『傳承』，就是在對的時間點，用對的方式，把對的資產給對的人。而傳承的最高原則是：保有老本，就保有孝道。」

許多高資產族會想透過生前贈與來規避遺產稅，但其實，生前贈與不見得比較划算。如果資產金額龐大，無論生前贈與或死後繼承，同樣都要上繳20%的稅，但生前贈與還得多繳「土增稅」，且繼承者日後出售房屋，須按照房地合一新制，按實價課徵土地增值稅。

王會計師建議，如果被繼承者子女眾多、家族關係複雜，提早把不動產贈與給屬意的子女，可以確保把對的資產給對的人，否則，透過死後繼承來傳承不動產，整體傳承效果較佳。

資產10億以上超級富豪，傳承最重視「這件事」
資產傳承眉角多，每一個人的需求和思考角度都不同，台新銀行國際財務規劃師莊哲昌表示，根據PCG報告，全球總資產1億以上的客戶，資產傳承主要目的為「保值」和「增值」，總資產10億以上的超高端客戶，資產傳承首要目的為「稅務規劃」，無論是何種目的，透過不動產傳承都具有優勢，但配套措施一定要做好。

資產傳承的核心，離不開「不動產」。達永建設以「超優地段、居住安全、永續服務」3大面向思考，為客戶規劃安全、舒適、保值的產品，提供客戶退休、自住、傳承更好的選擇。近期達永建設在台北信義區推出指標都更大案「吉祥‧如藝」，鄰近信義計畫區、步行市府站7-10分鐘絕佳地段，以稀有千坪基地、高坪效格局、輕首付專案+每月付款的方式，正好符合資產分批傳承的需求，一方面幫子女置產成家、更是傳承財富的最佳利器。

達永「吉祥‧如藝」網址: https://s.no8.io/link/channels/JLMLCDtJ5V

相關新聞

颱風後原住民部落易成孤島 內政部擬設太陽能光電設施

今年颱風頻繁侵台，內政部今部務會報報告113年侵台颱風災害應變處置情形，內政部長劉世芳指出，原住民部落每逢天災就容易形成...

電子煙取得容易 董氏：黑市氾濫進校園 政府卻無作為

電子煙危害青少年，已經成為嚴重社會問題，到底要如何防制，教育部卻說難查？董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，政府竟然不...

健保明年安全準備預估高於2個月 費率調漲機率低

明年度總預算仍處在僵局，明年6月健保更有保障每點0.95元的挑戰，但另一方面，明年度的健保總額仍待衛福部拍板。根據衛福部...

照片看歷史／1958年約旦首任駐華大使抵台上任

1958年11月7日，約旦首任駐華大使納夏希比偕秘書二人，當日下午6時由安曼到香港轉機，搭乘香港航空公司班機抵華履新。這...

智慧公益、輸出日本！台積電慈善基金會「健康長壽」三角模式 張淑芬：分享經驗幫助更多人

日本是全球高齡人口比例最高國家，如今來自台灣的「智慧公益」輸出日本！台積電慈善基金會長期關注長者健康、延緩失能失智，7月17日赴台積電熊本廠座落的菊陽町，分享「企業x醫院／大學x社區」的健康長壽三角模

最懂天母人的優雅 「御上天母」擁抱國際學區

世界菁英潮流置產，「御上天母」住學合一，與國際學校為鄰，贏起點勝終點 「御上天母」環境優生學天母很遠嗎？為孩子的未來鋪路，永遠都不遠。台北孟母們的第一選擇，其實就是天母，就在美國學校特

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。