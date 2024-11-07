快訊

伸港小姊妹相繼離世「牽手入夢磕頭道別」 阿嬤淚喊：我心都碎了

賀錦麗還要「不斷戰鬥」？民主黨為何全面潰敗

總預算案明可望付委 卓榮泰邀朝野會商…藍綠白座位安排有巧思

玉蘭莊致力日台長者交流 獲日本外務大臣表彰

中央社／ 台北7日電

銀髮族社團玉蘭莊獲日本外務大臣表彰，今天由日本台灣交流協會代表片山和之頒發獎章，肯定其對日台長者的照顧；玉蘭莊理事長黃春生表示，這不僅是對玉蘭莊的肯定，更是對台日友誼的讚頌。

日本台灣交流協會下午在台北舉行外務大臣表彰儀式，由日本台灣交流協會代表片山和之主持，並頒發獎章給玉蘭莊，肯定其在日台交流上的貢獻，由玉蘭莊理事長黃春生代表授獎。

片山和之致詞時表示，台灣有二戰前接受日語教育的台灣人，以及戰後留在台灣度過餘生的日本人，但都因語言隔閡而過著孤獨的生活，玉蘭莊提供這些人休閒場所，透過各式文化活動讓長者用日語或台語溝通增進感情，特別是對嫁來台灣的日本女性來說，這是回憶故鄉的珍貴時光。

片山和之指出，玉蘭莊與日僑學校、日本的高中和大學，以及各民間團體提供跨世代交流的機會，讓年輕人和長者培養親近關係及互相學習；此外，日本台灣交流協會也參與每年秋天舉行的義賣會。

黃春生表示，感謝日本外務省的支持，這份榮譽不僅是對玉蘭莊的肯定，更是對台日兩國友誼的讚頌；也感謝日本在歷史、文化和精神層面上，給予台灣的深厚關懷。

黃春生強調，玉蘭莊35年前成立時以照顧年長者為使命，如今台灣即將邁入超高齡社會，可說是「超前部署」；未來會繼續秉持這份信仰和使命，將愛心延續下去，並希望在日本台灣交流協會的指導下，推動更豐富的跨文化合作與交流。

日本宣教士堀田久子於1989年創立玉蘭莊，提供日台長者使用日語或台語交流、學習並放鬆心情的場所，舉辦日本童謠、日本舞踊以及各式手工藝等文化活動，也視情況進行探訪或電話的個別關懷。

台語 日本台灣交流協會

延伸閱讀

阿本「大叔的愛」場景對戲流量日星　小S：希望是我演

從書法到珍奶 日本修文學院訪竹市光復高中體驗台灣文化

畫面太衝擊！ 開箱日本超便宜旅店「住一晚只要230元」 有如鬼屋場景好嚇人

日本修文學院師生至光復高中交流 體驗多元文化

相關新聞

川普回歸恐衝擊台灣半導體？TSIA理事長：台美合作不變

川普2.0是否對台灣半導體帶來衝擊，台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清今（7）日受訪指出，目前尚未接獲正式通知，也不清楚細節，但台灣與美國已合作數十年，雙方有很好的夥伴關係，不會因選舉而改變長期關係，至於後續會有什麼樣的調整再來討論。...

颱風後原住民部落易成孤島 內政部擬設太陽能光電設施

今年颱風頻繁侵台，內政部今部務會報報告113年侵台颱風災害應變處置情形，內政部長劉世芳指出，原住民部落每逢天災就容易形成...

電子煙取得容易 董氏：黑市氾濫進校園 政府卻無作為

電子煙危害青少年，已經成為嚴重社會問題，到底要如何防制，教育部卻說難查？董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，政府竟然不...

健保明年安全準備預估高於2個月 費率調漲機率低

明年度總預算仍處在僵局，明年6月健保更有保障每點0.95元的挑戰，但另一方面，明年度的健保總額仍待衛福部拍板。根據衛福部...

媒體指我方積極爭取「川賴通話」？總統府：與事實不符

川普當選美國新一任總統，有媒體報導指各界關注是否會有「川賴通話」，並表示我方積極爭取，但可能性不大。總統府發言人郭雅慧表示，相關報導與事實並不相符，賴清德總統已請我國駐美代表處向美國總統當選人川普、副總統當選人范斯轉致賀函表達祝賀，並無所謂尋求通話致賀安排。

照片看歷史／1958年約旦首任駐華大使抵台上任

1958年11月7日，約旦首任駐華大使納夏希比偕秘書二人，當日下午6時由安曼到香港轉機，搭乘香港航空公司班機抵華履新。這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。