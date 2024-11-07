健保明年安全準備預估高於2個月 費率調漲機率低

明年度總預算仍處在僵局，明年6月健保更有保障每點0.95元的挑戰，但另一方面，明年度的健保總額仍待衛福部拍板。根據衛福部最新推估，明年不論採付費者還是醫界方案，安全準備金尚屬充足，預估明年度健保費率仍會維持5.17%。

9月底明年度的健保總額協商破局，由付費者方案9207.48億元，跟醫界代表9257.32億元，兩案併陳，報請衛福部長邱泰源核定。衛福部社會保險司司長劉玉娟指出，根據最新推算，不論是採取付費者方案或是醫界代表方案，明年底的安全準備皆會高於2個月。

根據健保法規定，健保應該有相當於1至3個月的保險給付，做為安全準備金，當低於1個月的保險給付總額時應該由健保署擬訂，調整保險給付範圍方案，提報健保會。同時，健保會應該在年度開始1個月前，依照協定的總額，完成年度費率審議。

衛福部健保會執行秘書周淑婉表示，健保會預計在11月20日審議費率，但依據推估明年底安全準備今仍符合規定，因此預期明年費率應該不會調整，維持5.17％，但仍會依循程序討論，待會議最終決定。