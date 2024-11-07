快訊

首度與烏軍交火！美官員曝北韓軍慘烈戰況 首戰「相當多人被殺」

禁伐補償6萬追加預算補足 總預算案達3點共識明可望付委

銀杏增為強颱！外圍環流接近雨轟2地區 最新路徑、對台影響曝光

健保明年安全準備預估高於2個月 費率調漲機率低

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
明年底健保安全準備金預估高於1個月，健保費率預估不調整機率大。本報資料照片
明年底健保安全準備金預估高於1個月，健保費率預估不調整機率大。本報資料照片

明年度總預算仍處在僵局，明年6月健保更有保障每點0.95元的挑戰，但另一方面，明年度的健保總額仍待衛福部拍板。根據衛福部最新推估，明年不論採付費者還是醫界方案，安全準備金尚屬充足，預估明年度健保費率仍會維持5.17%。

9月底明年度的健保總額協商破局，由付費者方案9207.48億元，跟醫界代表9257.32億元，兩案併陳，報請衛福部長邱泰源核定。衛福部社會保險司司長劉玉娟指出，根據最新推算，不論是採取付費者方案或是醫界代表方案，明年底的安全準備皆會高於2個月。

根據健保法規定，健保應該有相當於1至3個月的保險給付，做為安全準備金，當低於1個月的保險給付總額時應該由健保署擬訂，調整保險給付範圍方案，提報健保會。同時，健保會應該在年度開始1個月前，依照協定的總額，完成年度費率審議。

衛福部健保會執行秘書周淑婉表示，健保會預計在11月20日審議費率，但依據推估明年底安全準備今仍符合規定，因此預期明年費率應該不會調整，維持5.17％，但仍會依循程序討論，待會議最終決定。

保險 健保總額 衛福部

延伸閱讀

總預算僵局有解？ 卓揆今邀朝野溝通藍先提兩條件

桃園強擄未遂案遭點名未回應 衛福部長邱泰源：避免汙名化

影／代孕費百萬起跳？邱泰源：數目「沒有這回事」

代理孕母無償 但必要費用需百萬 邱泰源：費用還要審議

相關新聞

健保明年安全準備預估高於2個月 費率調漲機率低

明年度總預算仍處在僵局，明年6月健保更有保障每點0.95元的挑戰，但另一方面，明年度的健保總額仍待衛福部拍板。根據衛福部...

媒體指我方積極爭取「川賴通話」？總統府：與事實不符

川普當選美國新一任總統，有媒體報導指各界關注是否會有「川賴通話」，並表示我方積極爭取，但可能性不大。總統府發言人郭雅慧表示，相關報導與事實並不相符，賴清德總統已請我國駐美代表處向美國總統當選人川普、副總統當選人范斯轉致賀函表達祝賀，並無所謂尋求通話致賀安排。

照片看歷史／1958年約旦首任駐華大使抵台上任

1958年11月7日，約旦首任駐華大使納夏希比偕秘書二人，當日下午6時由安曼到香港轉機，搭乘香港航空公司班機抵華履新。這...

台灣未受邀 彭啓明線上參與COP29

ＣＯＰ29將登場，但至今台灣仍未受邀，環境部長彭啓明表示，環境部除了派員參加現場相關活動外，也會在國內舉辦一系列線上研討...

COP29關注氣候韌性…國土計畫法 學者憂都市韌性不足

「聯合國氣候變化綱要公約第廿九屆締約方大會（ＵＮＦＣＣＣ ＣＯＰ29）」十一日將在亞塞拜然登場，今年聚焦主題為氣候財務，...

智慧公益、輸出日本！台積電慈善基金會「健康長壽」三角模式 張淑芬：分享經驗幫助更多人

日本是全球高齡人口比例最高國家，如今來自台灣的「智慧公益」輸出日本！台積電慈善基金會長期關注長者健康、延緩失能失智，7月17日赴台積電熊本廠座落的菊陽町，分享「企業x醫院／大學x社區」的健康長壽三角模

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。