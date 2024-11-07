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國土功能分區圖 新北桃園彰化苗栗台東年底前提送

中央社／ 台北7日電

立法院內政委員會今天進行國土計畫法初步審查會議，邀地方政府代表出席表達意見，其中新北市、桃園市、彰化縣、苗栗縣、台東縣等指出，會在年底前提送國土功能分區圖內政部審議。

國土計畫法明年4月30日將上路，朝野立委提案再延後2年實施。目前已有14個地方政府，提送國土功能分區圖草案到內政部，但仍有新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等8縣市未提送。

立法院內政委員會今天進行「國土計畫法修正草案」第一次初步審查會議，邀內政部長劉世芳、農業部長陳駿季列席，並邀地方政府代表列席發表意見。

新北市政府城鄉發展局主任秘書謝登武表示，新北市接到1300多件陳情案，是全台最多；預計12月底會將國土功能分區圖送到內政部，希望中央能盡快落實相關子法，土地分區使用規定能盡快定案，地方才能向民眾清楚說明。

桃園市政府都發局國土計畫科長湯靜文說，桃園市從未反對國土計畫制度實施，至今未交國土功能分區圖，是因民國110年公告的縣市國土計畫，已不符合現今發展，例如桃竹苗大矽谷計畫就不在當年留設的產業用地中；已啟動專案通盤檢討，11月召開專家學者會議、12月舉辦各區公聽會後，會將國土功能分區圖提送內政部。

台中市政府都市發展局長李正偉表示，中央相關子法尚未完備，且國土計畫包含計畫擬定與執行、國土功能分區劃設及土地使用管制等，分屬國土管理署、內政部地政司等主管機關，分工尚未明確；如果明年直接上路，地方的自治條例、相關辦法還沒修訂，會造成問題。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，希望農業權能納入國土計畫中，並成立特別基金，鄉村地區整體規劃也應入法；對於特別犧牲的農民應給予特別補償，主張每年每公頃補償新台幣40萬元，盼中央正視農業權、農業補償。

南投縣政府地政處副處長張惠瓊表示，社會各界對國土計畫未有共識，距離繪製國土功能分區圖年代久遠，且子法尚未完成、配套措施不足，所以南投縣政府建議國土功能分區圖延緩實施，待相關疑義解決、取得南投縣議會同意後，再行報部審議作業。

彰化縣政府建設處副處長陳銘男指出，配合明年國土計畫法上路，目前累計審議陳情案有319件，正在積極安排專案小組審議；年底回將國土功能分區圖提報到內政部。

苗栗縣政府工商發展處產發科長蘇櫻莉說，希望國土署能依照下鄉時所承諾，讓地方能有因地制宜、視人民需要進行調整，在此前底下，會在今年底前將國土功能分區圖草案送到內政部。

台東縣政府建設處都市計畫科人員陳鼎融表示，10月9日已經將國土3階課題、人民陳情全部討論完畢，預計11月29日會針對國土功能分區圖做全案確認，之後就會準備提報內政部作業；希望中央進快完成配套子法，以利向人民說明及後續執行。

內政部 國土功能分區圖

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