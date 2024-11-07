快訊

「統一發票兌獎」App太便民！他隔空擷取他人中獎發票爽領9千

2024美選創下超多首例！陸戰隊副總統第一人 首位跨性別議員

獨／雙11手機優惠！蘋果、三星5大廠手大亂鬥折萬元 iPad 9便宜近5000

OTT平台質詢 文化部：國發基金是投資文化內容

中央社／ 台北7日電

針對有立委質詢國發會時指出「文化部要以百億國發基金打造OTT平台」。文化部表示，文創產業國發基金自始至終都是對台灣「文化內容」的投資，「並沒有要投資OTT平台」。

文化部今天發聲明稿表示，對於公開且明確的事實遭誤解，文化部表達遺憾。

文化部表示，部長李遠10月23日在立法院答詢立委質詢OTT相關議題時清楚說明，文化部爭取國發基金第2個100億，並與3大電信業者合組基金，期盼「加強投資文化內容，如果文化內容成功，就可以賣到全世界」。

文化部表示，文化部鼓勵國內3大電信投資「內容」，讓各自既有OTT平台能因「內容」而壯大，同時藉政府引進民間資金拍攝更高品質且可以行銷全世界的影視作品；也將支持音樂、漫畫、文學、表藝、視覺等文創產業，能及早趕上韓、日等國，並沒有文化部要投資「打造最大的OTT平台」的說法。

李遠於5日參加「中華電信開創台流影視發布會」時再次說明，100億元不只支持影視，也包含所有的文創產業。文化部強調，文化部成立文化內容策進院主導文創產業國發基金投資，都是對於台灣「文化內容」的投資。

文化部說明，第一期國發基金自2010年至今14年時間，累計核准221件「文化內容投資」，國發基金投資65.11億元，滾動民間資金高達141.51億元，投資案均經過專業嚴謹的審議過程，不可能發生「100億很快就燒完」的情形。

對於相當公開且明確的事實，卻被解讀為「文化部要斥資百億打造OTT平台、100億很快就燒完」，文化部表達深切遺憾。

文創產業 文化部 李遠

延伸閱讀

開戰黃捷 葉元之：我監督黃牛票問題錯了嗎？

黃牛票亂象…李遠勸業者採實名制 若不行再考慮修法

台灣母語都已「住進病房」李遠：文化部公平對待每種語言

黃牛票一張炒到30萬 藍委籲李遠勿講幹話「恨周杰倫」

相關新聞

媒體指我方積極爭取「川賴通話」？總統府：與事實不符

川普當選美國新一任總統，有媒體報導指各界關注是否會有「川賴通話」，並表示我方積極爭取，但可能性不大。總統府發言人郭雅慧表示，相關報導與事實並不相符，賴清德總統已請我國駐美代表處向美國總統當選人川普、副總統當選人范斯轉致賀函表達祝賀，並無所謂尋求通話致賀安排。

照片看歷史／1958年約旦首任駐華大使抵台上任

1958年11月7日，約旦首任駐華大使納夏希比偕秘書二人，當日下午6時由安曼到香港轉機，搭乘香港航空公司班機抵華履新。這...

台灣未受邀 彭啓明線上參與COP29

ＣＯＰ29將登場，但至今台灣仍未受邀，環境部長彭啓明表示，環境部除了派員參加現場相關活動外，也會在國內舉辦一系列線上研討...

COP29關注氣候韌性…國土計畫法 學者憂都市韌性不足

「聯合國氣候變化綱要公約第廿九屆締約方大會（ＵＮＦＣＣＣ ＣＯＰ29）」十一日將在亞塞拜然登場，今年聚焦主題為氣候財務，...

智慧公益、輸出日本！台積電慈善基金會「健康長壽」三角模式 張淑芬：分享經驗幫助更多人

日本是全球高齡人口比例最高國家，如今來自台灣的「智慧公益」輸出日本！台積電慈善基金會長期關注長者健康、延緩失能失智，7月17日赴台積電熊本廠座落的菊陽町，分享「企業x醫院／大學x社區」的健康長壽三角模

最懂天母人的優雅 「御上天母」擁抱國際學區

世界菁英潮流置產，「御上天母」住學合一，與國際學校為鄰，贏起點勝終點 「御上天母」環境優生學天母很遠嗎？為孩子的未來鋪路，永遠都不遠。台北孟母們的第一選擇，其實就是天母，就在美國學校特

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。