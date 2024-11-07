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焚化再生粒料循環率破100% 底渣可望做會呼吸的牆

中央社／ 台北7日電

環境部今天表示，工程會促成跨部會執行焚化再生粒料全循環，循環率逾100%，除用於路面鋪設，還有機會當會呼吸的牆面材料，且處理20年來掩埋量，可騰出1600萬噸掩埋空間。

環境部召開「推動焚化再生粒料全循環 兼顧資源循環及環境保護」記者會。環境部環境管理署長顏旭明指出，環境部在公共工程委員會促成跨部會成立「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組」協助下，縣市政府也成立相關推動小組，焚化再生粒料全循環政策的焚化再生粒料循環率已經超過100%，112年底並達114%。

他說，全國每一年約有600萬到650萬公噸經焚化處理的垃圾，其中13%到15%變成底渣，過往掩埋處理，隨著處理技術進步，經處理已可作為公共工程建材使用，包含人行道路面鋪設、紐澤西護欄，甚至筆筒，且高雄市、雲林縣、桃園市等因落實循環再利用獲獎。

近年國內垃圾量增加，天災過後也會增加大量垃圾。顏旭明說，焚化再生粒料循環率已破100%，還可處理過去掩埋的量，以過去每年約產生80萬噸以上的量，20年來約掩埋1600萬噸，未來幾年可逐次拿出來處理，這是很大的容積，可提高面對氣候變遷的調適韌性。

環境管理署科長呂建興告訴中央社記者，焚化底渣處理時會拿出純鐵、非鐵金屬，都是金屬，處理後的焚化再生粒料含氧化矽、氧化鈣、氧化鐵、氧化鋁等，工程性質與天然砂石相近，外觀也是，且經20、30年監測，國內的焚化底渣戴奧辛含量低於國內標準，可用於公共工程。

因為具備會呼吸、不反潮特質，德國10多年前已用在生態建築牆面上。呂建興說，因為還含有氯，雖對人體無害，但會氧化鐵，尚不能用在接觸鋼筋的用途上，國外先把氯水洗出，才做此用途；除了洗出氯，也要國內民眾對其戴奧辛含量低於國內標準心理上能接受，再進一步擴展用於建築牆面上。

針對推動成果，環境部製表顯示，對比108年，112年增2縣市、達3縣市訂定自治條例，增7縣市、達20縣市建立作業要點，增5縣市、達20縣市成立跨局處推動小組，以及增1縣市、達20縣市成立焚化再生粒料監督小組。

此外，「縣市底渣處理率」提增19.4個百分點，達97.1%；「縣市粒料循環率」提升11.4個百分點，達114.3%；「全國公辦廠量能比率」提升8個百分點，達43.5%。

公共工程 建築 環境部

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