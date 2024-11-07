大學點名系統資訊恐流中國 教部：若有風險將禁止

民主進步黨籍立委沈伯洋今天指出，許多大學都有用到的一套點名系統，背後有港資，擔心會將資訊流向中國。教育部長鄭英耀承諾，如果存在相關風險，「我們一定會來禁止」。

沈伯洋在立法院教育及文化委員會質詢時提到，目前國內許多大學都會用到的一套點名系統，會收集學生的定位資訊等個資。然而，提供軟體的公司有港資背景，同一集團在中國有子公司，軟體開發也可能是在中國。

沈伯洋表示，並不是「港資」的軟體完全不能用，但政府應該盤點風險。上述軟體曾被資安單位回報有遠端攻擊漏洞，目前在中國影片分享平台上，也可看到破解教學，可見存在資安疑慮。他也擔心在中國開發的軟體，恐怕會留有「後門」。

鄭英耀回應，會和數位發展部合作，如果存在立委所提的風險和遠端監控問題，「我們一定會來禁止」。

沈伯洋呼籲，面對這類新型態的威脅，政府應加強盤點，並設計SOP（標準作業流程），確保中方不會拿到台灣學生的資料。