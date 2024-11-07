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高中生電子煙使用率8.8% 立委：網路隨便都能買到

中央社／ 台北7日電

多名立委今天質詢提到，高中生電子煙使用率達8.8%，網路上隨便都能搜尋到賣家，甚至還可隱密包裝送到便利商店。衛生福利部回應，會加強開罰力道和加速程序。

立法院教育及文化委員會邀請教育部、衛生福利部等部會專案報告「電子煙入侵校園危害青少年防制檢討」。衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗舉出調查數據，國中生電子煙使用率由民國107年的1.9%，到110年上升為3.9%；高中職生使用率由107年的3.4%，到110年上升為8.8%。

多名立委質詢時都舉出「源頭管理」才是關鍵，然而根據衛福部統計，到10月30日為止聯合稽查52萬餘家次，卻只有開立處分書1370件。

中國國民黨立委洪孟楷指出，網路上隨便一搜，都會有一堆電子煙販賣的資訊，購買不需要任何身分認證，也不用任何暗號，可直接配送到便利商店，廠商還貼心地說會提供隱密包裝，任何學生都能很輕易買到。

國民黨立委萬美玲也舉出，有業者以「蒸氣果汁」等名稱販賣電子煙，就算被學校發現學生帶到學校，教師也不見得能辨識出來。

國民黨立委柯志恩說，接到家長反映許多電子煙是由學生在校園內轉賣，甚至「加價賣」也有人買。學校抓到頂多是記過、輔導；各縣市接獲檢舉，開罰率連1%都不到，實在太低。

教育部長鄭英耀表示，今天看到衛福部調查的學生電子煙使用率，「數字確實讓我訝異，比率確實有偏高」。他坦承，學校老師力有未逮，須與社區、警政單位合作阻絕，目前學術網路已全面阻斷電子煙販售的不當訊息。

賈淑麗表示，目前境內非法販售電子煙的網頁都已經封鎖，但有些是在境外，也會繼續循管道溝通。至於開罰比率偏低的問題，衛福部已於10月底邀集縣市積極討論，將加強開罰力道及加速相關行政程序。

網路 電子煙

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