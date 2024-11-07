快訊

逆風下注川普勝選！神秘人進帳近16億 精準預測原因曝光

台灣120萬名低薪族年齡呈M型化 「2行業」占大宗

行動電源帶出國不知違反航空公司「1規定」險被沒收 網噴：不是常識嗎？

班班有鮮乳 教長：不樂見學校1次發6瓶保久乳

中央社／ 台北7日電

政府推動「班班有鮮乳」政策，卻傳出有學校1次發6瓶保久乳給學童。教育部鄭英耀今天說：「這不是我們樂見的。」而含鈣豆漿則已在評審中，應該很快就能發到學童手中。

紐西蘭乳品於2025年輸台零關稅，衝擊國內酪農生計，農業部與教育部於113學年推動「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，公立國小及共餐的附設幼兒園每週供應2次乳品。

教育部長鄭英耀今天到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪，被問到政策上路以來，有學校採1次發6到8瓶保久乳，讓學童1次帶回，而不是每週發2次，造成家長的困擾。

鄭英耀表示，不樂見學校1次發6瓶的情形。但他也解釋，有些縣市有冷鏈配送的考量，會再和縣市努力克服，一同讓孩童在鈣、蛋白質的攝取上，有更好的環境，協助日常發展。

鄭英耀也提到，目前已經有廠商可以就近、直接配送到學校，「有山有海也都克服」。他強調，這項政策的起心動念是好的，執行上可能會看到一些現象，政府內部一直在滾動修正調整，希望能讓政策執行更順暢。

媒體問及作為乳糖不耐症學童替代選項的含鈣豆漿，什麼時候能配送到學校，鄭英耀說，據他瞭解已經有廠商下了訂單，目前正在評審的過程，「我們樂觀地期待，應該會很順利」。

教育部 豆漿 鄭英耀

延伸閱讀

班班有鮮乳 學生一次帶多瓶保久乳回家 鄭英耀：不樂見

海事水產類技藝競賽基隆登場 131名菁英選手搶當金手指

教育部長鄭英耀：談大學因材施教 打造國際競爭力 透過品保發展特色

國教院新院長上任！前華梵大學校長林從一接棒 主責微調108課綱

相關新聞

照片看歷史／1958年約旦首任駐華大使抵台上任

1958年11月7日，約旦首任駐華大使納夏希比偕秘書二人，當日下午6時由安曼到香港轉機，搭乘香港航空公司班機抵華履新。這...

台灣未受邀 彭啓明線上參與COP29

ＣＯＰ29將登場，但至今台灣仍未受邀，環境部長彭啓明表示，環境部除了派員參加現場相關活動外，也會在國內舉辦一系列線上研討...

COP29關注氣候韌性…國土計畫法 學者憂都市韌性不足

「聯合國氣候變化綱要公約第廿九屆締約方大會（ＵＮＦＣＣＣ ＣＯＰ29）」十一日將在亞塞拜然登場，今年聚焦主題為氣候財務，...

智慧公益、輸出日本！台積電慈善基金會「健康長壽」三角模式 張淑芬：分享經驗幫助更多人

日本是全球高齡人口比例最高國家，如今來自台灣的「智慧公益」輸出日本！台積電慈善基金會長期關注長者健康、延緩失能失智，7月17日赴台積電熊本廠座落的菊陽町，分享「企業x醫院／大學x社區」的健康長壽三角模

最懂天母人的優雅 「御上天母」擁抱國際學區

世界菁英潮流置產，「御上天母」住學合一，與國際學校為鄰，贏起點勝終點 「御上天母」環境優生學天母很遠嗎？為孩子的未來鋪路，永遠都不遠。台北孟母們的第一選擇，其實就是天母，就在美國學校特

逛展集章抽大獎！來《臺南400-健康福祉展》就有機會抱走電動自行車！

臺南市政府衛生局響應「臺南400」，6月30日至8月4日在耘非凡美術館展出《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》，帶領民眾探尋臺南公共衛生醫療、照護

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。