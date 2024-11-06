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林業署推「里山賽夏」入國際 長老盼多部落共享

中央社／ 台北6日電

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林業署、賽夏蓬萊部落及政治大學今天三方簽署合作備忘錄，將由教師帶領本地及國際學生前往體驗「里山賽夏」綠色產業，明年邀聯合國的人參訪；長老並盼推展更多部落有此發展。

為促進地方發展能兼顧經濟利益、人權與環境永續，公平貿易在國際已行之有年。響應聯合國倡議生物多樣性、永續等價值，農業部林業及自然保育署於2018年與苗栗縣南庄賽夏蓬萊部落簽訂夥伴關係，發展林下經濟。

期間，林業署協助部落善用原民文化、自然資源，自主成立合作社，發展林下經濟、生態旅遊、森林療癒、人工林經營管理等綠色產業，為部落提振生計，並永續自然環境。

林業署今天進一步舉辦記者會，攜手賽夏蓬萊部落與政治大學，三方簽署合作備忘錄（ＭOU）。林華慶說，政大也有很多國際學生，包含來自發展中國家，希望蓬萊部落發展多年的「里山賽夏PakaSan」森林生態系惠益發展模式，能提供國際參考。

剛自哥倫比亞出席聯合國生物多樣性公約第16次締約方大會（COP16）返國的林華慶也說，計畫明年邀請聯合國的人來交流。

蓬萊部落長老根誌優則說，過去從來沒想過以前生活中的東西可以變成商品販售，像是林下經濟的蜂蜜，美味度更勝進口蜂蜜一籌，廣受歡迎，2022年最多產時達5000多瓶，但擴張養蜂影響生態平衡，自主下修為目前的年產3000到4000瓶，呼籲想買的人要先訂購。

他還舉例花粉、提煉至香水等級的精油、瑪奧（山胡椒）、椴木香菇、烘焙食品、現煮雞湯等多元化產品。根誌優並說，他期望簽署MOU後，部落真的能走向國際，同時也呼籲讓更多部落都有相關的發展機會。

林業署比喻，今天三方簽署MOU後，將啟動國內首座沒有圍牆的森林教室建置計畫，由政大在蓬萊部落成立「PakaSan國際教學基地」，開設田野調查、走讀課程，記錄、整理部落歷史與自然資源知識，並舉辦鄉村整體規劃工作坊，協助部落培力觀光導覽及外語解說能力，增益國際交流與國際合作機會。

林業署 聯合國

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