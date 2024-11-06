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國民黨青年團組團訪新加坡 加強年輕化國際化形象

中央社／ 台北6日電

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國民黨青年團今天出發前往新加坡，展開為期5天的參訪行程，國民黨發言人楊智伃說，總計20位訪團代表，平均年齡僅23歲，展現黨主席朱立倫打造國民黨「年輕化、國際化」的工作目標與政黨品牌，培養青年世代更廣闊的國際視野、科技人文等素養。

國民黨今天透過新聞稿指出，KMT Studio青年團辦理國民黨青年乘風計畫，全體訪團青年上午抵達桃園國際機場，預計於中午抵達新加坡，展開一系列圍繞「金融科技」、「人工智慧」、「政黨外交」、「學術交流」與「城市治理」為主軸的緊湊參訪行程。

楊智伃指出，此次訪團成員主要由國民黨年輕發言團隊、青年團幹部以及對外遴選的青年學子組成，總計20位訪團代表，平均年齡僅23歲，具體展現朱立倫打造國民黨「年輕化、國際化」的工作目標與政黨品牌，同時也希望藉由此行訪問新加坡，培養青年世代更廣闊的國際視野、科技人文等素養。

楊智伃表示，國民黨立委葛如鈞帶領KMT Studio特別重視青年世代掌握科技脈動，此行首日訪團一行將參與全球最大的金融科技節FINTECH FESTIVAL，以及參觀Open AI創辦人阿特曼（Sam Altman）建立的新創科技公司Tools for Humanity（TFH），期待透過實地參訪，親身感受科技力量所能創造的改變與影響。

楊智伃強調，朱立倫自身與新加坡近20多年的友善互動與情誼，是促成此次參訪團成形的重點，朱立倫時常以新加坡經驗呼籲台灣當局借鑑學習，其善用自身優勢，躋身「亞洲四小龍」之列，創造傲人經濟成就、建立高效率的國家治理典範，其中必有許多經驗值得台灣青年世代參考、了解、學習。

楊智伃說，尤其新加坡自獨立以來皆由人民行動黨執政，國民黨亦與人民行動黨建立長期且深厚的友誼關係，多年來雙邊領袖互有訪問、會晤，此次期待透過青年交流延續雙邊友誼。

楊智伃說，接連5天國民黨青年團將陸續拜會新加坡人民行動黨黨鞭、國會議員，以及人民行動黨青年團（Young PAP），以行動深化國民黨與人民行動黨之間深厚的關係。

此外，也預計走訪新加坡國立大學、南洋理工大學，拜會李光耀學院學者，進行學術交流。最後將參訪新加坡城市展覽館、拜會中華民國駐新加坡大使童振源，了解新加坡國家發展與城市治理的輪廓。

國民黨 新加坡 青年

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