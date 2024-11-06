快訊

獨／二弟涉詐、全家欠債被強制執行 布丁三姐弟近況曝光

國造陸射劍二就夠 為何再花2倍錢買NASAMS重複對美軍購

今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

秋鬥遊行10日登場 籲政府關注「三高」問題

中央社／ 台北6日電

一年一度秋鬥將登場，超過30個團體將於10日上街頭，盼透過遊行呼籲執政者關注民生議題，改變台灣現正處於高工時、高通膨及高房價的「三高」情況。

秋鬥遊行起源於1993年，勞工團體希望借用日本工運的春、秋鬥意涵，決定每年秋天發動工人大遊行，開啟台灣自主工運的傳統和歷史，後來也結合勞工、教育、性別、環保、移民、反迫遷、農民等議題，秋鬥逐漸成為社運結盟的平台。

秋鬥總指揮林子文今天告訴中央社記者，今年秋鬥遊行主題為「和平反戰、民生優先」，盼能透過遊行呼籲執政者重視台灣民生議題。

林子文說，台灣現在是一個「三高」社會，包含高工時、高通膨及高房價，也面臨著許多高風險，秋鬥團體希望當今執政者關注民生問題，不要把精力用在備戰等，台灣現在需要的是更多民生方面的政策。

林子文說，台灣現在已經是亞洲地區數一數二的高工時國家，因此勞工團體希望透過秋鬥訴求政府能把過去砍掉的7天國定假日補回來。

根據規劃，今年秋鬥將有30、40個團體一起上街，橫跨勞動、環保、居住土地正義等團體，預計10日下午1時30分在國家圖書館集結，2點隊伍出發遊行至終點凱道。

工時 秋鬥 通膨

延伸閱讀

法人：通膨下滑速度可能不如預期 股將優於債

球迷敲碗「封王大遊行」兌現祭品文！盧秀燕曝遊行時間

是不是在皮！大谷翔平遊行對老婆說...「田中真美子立刻打他頭」超甜互動粉絲全被閃瞎

18萬人擠爆同志遊行！ 妮妃雅穿金盔甲、彩虹披肩唱「追追追」掀高潮

相關新聞

照片看歷史／1958年法國鋼琴家李雷曼首次來台獨奏成功

1958年11月6日，當代法國最負盛名的鋼琴家李雷曼（Charles M. Lilamand）在中山堂舉行了獨奏會，演出非常成功，他彈奏的7首名曲得到滿座中外聽眾一致讚美。他演奏時熱情奔放，琴韻逼人，讓鋼琴研究精深的學者們佩服備至。...

台灣未受邀 彭啓明線上參與COP29

ＣＯＰ29將登場，但至今台灣仍未受邀，環境部長彭啓明表示，環境部除了派員參加現場相關活動外，也會在國內舉辦一系列線上研討...

COP29關注氣候韌性…國土計畫法 學者憂都市韌性不足

「聯合國氣候變化綱要公約第廿九屆締約方大會（ＵＮＦＣＣＣ ＣＯＰ29）」十一日將在亞塞拜然登場，今年聚焦主題為氣候財務，...

趙少康動「開心」手術 名醫魏崢執刀揭病況

知名主持人趙少康日前經歷生死交關，今天於臉書發文，他開頭就說「好久不見，我不是出去旅遊，而是動了這輩子最大的工程」。為趙少康手術的是國內心臟外科權威、振興醫院院長魏崢說，趙少康手術在心臟手術中，算是困難、複雜的，且手術過程確實十分辛苦，趙少康恢復是滿快的。

政府111簡訊平台遭駭客入侵？數發部：未發現

數位發展部表示，昨（4）日民眾於網路論壇留言，表示其家屬收到疑似偽冒政府111簡訊。數發部追查後，並未發現政府111簡訊...

詐騙入侵111簡訊？數發部：經追查平台未發生駭客入侵

高雄區監理所接獲反映，有不法分子假冒本所名義，發送偽造的交通違規通知簡訊，內容宣稱有「未處理之交通違規」，要求民眾在24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。