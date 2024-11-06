快訊

獨／二弟涉詐、全家欠債被強制執行 布丁三姐弟近況曝光

國造陸射劍二就夠 為何再花2倍錢買NASAMS重複對美軍購

今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

海委會設11月8日海巡節 致敬海巡無畏守護「三安」

中央社／ 高雄6日電

為表彰海巡人員捍衛國家主權與保護人民安全，海委會今年起將每年11月8日定為「海巡節」，經內政部核定，正式納入全國紀念日及節日，向守護「國安、治安、平安」海巡人員致敬。

根據海洋委員會今天發布的新聞稿，主委管碧玲表示，新設節日旨在彰顯海巡人員守護國家海疆與保障民眾安全上的貢獻，並讓全國人民共同理解與認同這群英勇部隊的辛勞與付出。

管碧玲指出，海巡人員肩負守護「國安、治安、平安」任務，全年無休站在國土最前線維護海域秩序與安全，確保國民生命財產不受威脅，設「海巡節」是肯定與感謝全國1萬餘名海巡人員無私貢獻與辛勞。

管碧玲表示，參照內政部消防署以報案專線電話「119」將「消防節」訂於每年1月19日，海委會將海巡節定於11月8日，寓意海巡署專線電話「118」；無論是海上求救或發現任何異常情況，「118」是民眾在緊急時刻與海巡署聯繫的號碼，也是海巡人員迅速反應、即時處置關鍵。

管碧玲指出，軍人保衛國家安全，警察維護社會治安，消防人員執行災防與救災，這些重要職業都有專屬節日表彰奉獻與辛勞，海巡作為台灣海域守護者，有專屬節日是肯定海巡人員辛勤工作及頌揚他們無畏精神。

海巡署 管碧玲 節日

延伸閱讀

陸籍貨輪棄船！海巡救起17人 管碧玲：又來了、又是海巡的日常

馬祖海巡新廳舍動土 管碧玲：為海巡執法提供強大後勤

賴總統赴分署嘉勉 管碧玲：海巡以生命捍衛主權

對軍演不知不覺、飲酒作樂？管碧玲回擊：共軍準備時 海巡正搜救陸落海船員

相關新聞

照片看歷史／1958年法國鋼琴家李雷曼首次來台獨奏成功

1958年11月6日，當代法國最負盛名的鋼琴家李雷曼（Charles M. Lilamand）在中山堂舉行了獨奏會，演出非常成功，他彈奏的7首名曲得到滿座中外聽眾一致讚美。他演奏時熱情奔放，琴韻逼人，讓鋼琴研究精深的學者們佩服備至。...

台灣未受邀 彭啓明線上參與COP29

ＣＯＰ29將登場，但至今台灣仍未受邀，環境部長彭啓明表示，環境部除了派員參加現場相關活動外，也會在國內舉辦一系列線上研討...

COP29關注氣候韌性…國土計畫法 學者憂都市韌性不足

「聯合國氣候變化綱要公約第廿九屆締約方大會（ＵＮＦＣＣＣ ＣＯＰ29）」十一日將在亞塞拜然登場，今年聚焦主題為氣候財務，...

趙少康動「開心」手術 名醫魏崢執刀揭病況

知名主持人趙少康日前經歷生死交關，今天於臉書發文，他開頭就說「好久不見，我不是出去旅遊，而是動了這輩子最大的工程」。為趙少康手術的是國內心臟外科權威、振興醫院院長魏崢說，趙少康手術在心臟手術中，算是困難、複雜的，且手術過程確實十分辛苦，趙少康恢復是滿快的。

政府111簡訊平台遭駭客入侵？數發部：未發現

數位發展部表示，昨（4）日民眾於網路論壇留言，表示其家屬收到疑似偽冒政府111簡訊。數發部追查後，並未發現政府111簡訊...

詐騙入侵111簡訊？數發部：經追查平台未發生駭客入侵

高雄區監理所接獲反映，有不法分子假冒本所名義，發送偽造的交通違規通知簡訊，內容宣稱有「未處理之交通違規」，要求民眾在24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。