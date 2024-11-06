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台灣未受邀 彭啓明線上參與COP29

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
彭啓明指出，環境部本次會派員前往COP 29，在國內也會舉辦一系列的線上研討會讓民眾參與，也會設立「戰情室」彙整本次大會的資料，作為我國淨零是否被影響的重要參考。記者李柏澔／攝影
彭啓明指出，環境部本次會派員前往COP 29，在國內也會舉辦一系列的線上研討會讓民眾參與，也會設立「戰情室」彙整本次大會的資料，作為我國淨零是否被影響的重要參考。記者李柏澔／攝影

ＣＯＰ29將登場，但至今台灣仍未受邀，環境部彭啓明表示，環境部除了派員參加現場相關活動外，也會在國內舉辦一系列線上研討會，並設立戰情室彙整大會資料，作為我國淨零是否被影響的參考。

彭啓明也提到，上周與各部會討論淨零目標時，確實感到有些氣餒，因為有些部會提到預算與人力不足，以及雙方對一些數字的認知有所落差，現在確實要加速擬定相關淨零目標，期盼年底前會有結果。

彭啓明日前受訪時曾表示，今年的ＣＯＰ29大會，因主辦國亞塞拜然立場親中，為避免困擾，他不會出席，但會線上參與，環境部也會在ＣＯＰ29期間成立戰情室，因為ＣＯＰ29的結果會受俄烏戰爭和美國總統大選影響，戰情室每天都會蒐集並分析相關資料，作為台灣淨零路徑是否受影響的參考。

彭啓明說，ＣＯＰ29本身就是凝聚知識和共識的平台，不希望參加ＣＯＰ到最後只是一種宣傳性質的活動，環境部預計在活動期間舉辦一系列的線上工作坊。

彭啓明說，目前由上而下的淨零目標已經很明確，但由下而上的進展還要加強，尤其台灣已進到減碳的深水區，減碳相關技術如碳捕捉等，也需要進一步突破。

彭啓明 淨零 環境部

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