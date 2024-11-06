COP29關注氣候韌性…國土計畫法 學者憂都市韌性不足

「聯合國氣候變化綱要公約第廿九屆締約方大會（ＵＮＦＣＣＣ ＣＯＰ29）」十一日將在亞塞拜然登場，今年聚焦主題為氣候財務，主辦國也將「永續與氣候韌性都市化」列為國家發展優先事項。

台大國際學院防災減害與韌性碩士學程副教授石婉瑜昨在「ＣＯＰ29氣候峰會前線上記者會」表示，國土計畫法對都市計畫區影響較薄弱，對都市韌性的空間規畫恐有不足，政府應針對調適落差，提出較高標準的行動方案。

ＣＯＰ27中，已開發國家同意集資一千億美元成立「損失與損害基金」，協助發展中國家在極端天氣下強化調適能力，但目前集資金額遠低於一千億；去年ＣＯＰ28盤點發現，開發中國家的調適資金需求每年就超過兩千億美元，且還不包含發展清潔能源的龐大資金，因此今年將聚焦在新的氣候金融集體量化目標。

圖為凱米颱風造成高雄市區大淹水。本報資料照片

石婉瑜表示，今年主辦國預計提出「城市韌性與健康行動宣言」，強調以跨部門合作的路徑，引導城市在都市化的過程納入減緩災害與調適策略，畢竟都市化是驅動全球暖化的關鍵因素，也因土地利用破壞自然調節機制，加上人口及經濟活動集中，都市在極端天氣衝擊下，常成為受害最深的地方。

石婉瑜說，我國部門多且分治，即使國土計畫法有規範，但對於都市計畫區的影響力薄弱，難以進行都市成長管理或土地使用管制，另也無權責機構承擔公告及執行氣候災害風險地區的任務，既有研究也未能充分整合，多數研究都束之高閣。

石婉瑜也提及目前的碳匯在執行面上，較少考慮生態系統與生物多樣性的健康，導致政策性口號琅琅上口，實則無政策優先性，更難以抵擋土地開發利益。今年主辦國因應受氣候衝擊最大的水資源分配議題，例如乾旱、洪水、冰川消融，以及與自然保育和復育相關議題，將提出「水與氣候行動宣言」，可觀察其後續效應。

石婉瑜再以近期西班牙水災為例，認為台灣的防災體系和公私協力、救援組織等機制逐漸成熟，可向國際輸出經驗，但仍須提升民眾的自主因應災害意識與能力，而非僅有政府主導防災，更要針對調適落差，提出較高標準的行動方案。