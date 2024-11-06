跨年就來義大世界 999秒煙火翻玩科幻藝術

文／ 義大世界 提供

南臺灣必訪跨年盛事，義大世界煙火秀來囉！「2025 紫耀義大 義享同樂」，將於2025年1月1日凌晨0點，施放999秒的跨年煙火，義大世界表示：「今年從內容到規模都將帶來驚喜，勢必讓現場觀眾大呼過癮！」999秒煙火共分為四大主題，包括「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」以及「世界之舞」，以全新創意帶領大家邁入2025科技年，邀請您來義大世界欣賞煙花，一同享樂新年第一道最璀璨耀眼的光芒。

義大世界跨年煙火秀年年精彩絢麗。 圖／義大世界 提供
義大世界跨年煙火秀年年精彩絢麗。 圖／義大世界 提供

義大世界自2009年起舉辦跨年活動，連續16年施放大型煙火秀，是全台指標性跨年活動之一，今年特別引進西班牙頂級煙火彈，煙火的亮度和飽和度較高，色彩更加鮮艷亮麗，此次將利用頂級煙火彈重現經典環場煙火，並提升密度使震撼感倍增，滿足民眾對璀璨煙花的期待，還有義大世界最具特色的高空煙火巨幕，煙花滿場視野覆蓋夜空，效果炫目華麗！煙火動畫與更多獨家亮點12月將陸續公開。

義大皇家酒店煙火家庭房 在房內就能一覽煙火美景。 圖／義大世界 提供
義大皇家酒店煙火家庭房 在房內就能一覽煙火美景。 圖／義大世界 提供

跨年來義大世界，一站享有星級食宿、超好買OUTLET、希臘情境主題式樂園，兩天一夜就能像出國一樣超好玩！義大皇家酒店與義大天悅飯店推出跨年住房專案，於12月31日入住雙人房一晚，含早餐及跨年夜特製晚餐，專案價天悅13,800元起、皇家16,800元起，每增一人加價3,000元起，就可直接升等至家庭房，義大皇家酒店還推出加價優惠，每人只需加價242元即可將跨年夜特別晚餐升等至館內四大主題餐廳享用，品嚐異國料理，增添多元享受。

義大天悅飯店9樓跨年星光BBQ，看煙火、啖美食。 圖／義大世界 提供
義大天悅飯店9樓跨年星光BBQ，看煙火、啖美食。 圖／義大世界 提供

不想人擠人，想直接在客房內欣賞煙火嗎？飯店也推出三天兩夜煙火家庭房專案，天悅每房3萬元起，皇家每房33,000元起，專案含4人份自助早餐與跨年夜特製晚餐，數量有限先搶先贏。此外，每年同樣搶手的跨年星光宵夜也正式開賣！在兩家飯店擁有絕佳視野的戶外場域享受美食，近距離欣賞跨年煙火，綺麗煙花於眼前綻放超震撼。

義大世界購物廣場11/22(五)週年慶開跑。 圖／義大世界 提供
義大世界購物廣場11/22(五)週年慶開跑。 圖／義大世界 提供

除了跨年慶典，義大世界精彩活動一檔接一檔，義大世界購物廣場全台最狂週年慶即將登場，11/22(五)~12/22(日)消費最高回饋13%，憑E卡及全館單日累計消費滿888元發票就可兌換摸彩序號一組，有機會抽中iPhone16、高雄萬豪酒店住宿券等獎品，還有限量好禮天天送，超殺的全館優惠與耶誕系列豐富活動都在義大世界，年底採購就等這一波，千萬別錯過！

跨年資訊請洽義大世界跨年官網：https://www.edaworld.com.tw/2025/

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