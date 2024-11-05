台灣愛達荷州簽40週年姐妹關係MOU 深化經貿交流

外交部長林佳龍今天與愛達荷州州長李睿德簽署「台灣–愛達荷州40週年姐妹關係瞭解合作備忘錄」，林佳龍表示，台灣與愛達荷州共享價值且目標一致，將持續深化在經貿、教育以及文化的合作。

外交部下午舉辦「台灣–愛達荷州40週年姐妹關係瞭解合作備忘錄簽署儀式」，由外交部長林佳龍主持，愛達荷州州長李睿德（Brad Little）率領經貿團出席，美國在台協會（AIT）、台灣美國商會、中華民國對外貿易發展協會、美國各州政府辦事處協會等均派代表觀禮。

林佳龍致詞時表示，在美國愛達荷州亞太區辦事處努力下，台灣連續8年成為愛達荷州第二大貿易夥伴，而台灣則是愛達荷州最大的半導體貿易夥伴；今天簽署合作備忘錄是要重申台灣對雙邊未來合作的堅持。

林佳龍指出，李睿德自擔任愛達荷州副州長時就致力推動台愛關係，於2015年推動愛達荷州商務部與經濟部的合作備忘錄，又於2022年訪台時簽署產業合作辦忘錄；而他則是在2017年擔任台中市長時出訪愛達荷州，締結台中與愛達荷州首府波伊西（Boise）姐妹市關係。

林佳龍強調，台灣與愛達荷州共享價值，40年友誼是最佳驗證，感謝李睿德對台灣民主強健支持，也感謝愛達荷州議會3月通過決議支持台灣在世界舞台的角色；台灣與愛達荷州目標一致，將持續深化在經貿、教育以及文化的合作。

李睿德致詞時肯定台灣對「台美21世紀貿易倡議」的支持；他也指出，今天簽署的合作備忘錄深具意義，並以40年的姐妹關係為榮，這反映雙邊多年來的努力以及正面關係，也期待此備忘錄能世世代代強化夥伴關係。

愛達荷州聯邦眾議員富爾徹（Russ Fulcher）、聯邦參議員里契（Jim Risch）透過預錄影片祝賀，讚揚台灣對民主的堅持與韌性令人感佩；身為外委會首席參議員的里契特別提及，「台灣增強韌性法案」提供新管道提升台灣自我防衛，他將致力確保該法案的落實。

林佳龍與李睿德在典禮上代表簽署備忘錄，外交部表示，備忘錄內容強調雙方將續強化在經濟、文化與教育、高科技及農業等多面向的合作與交流。