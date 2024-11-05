建置雲林良品智慧雲端系統 加速優化認證制度並簡化流程

圖／雲林縣政府 提供

雲林積極推動農業智慧化，將農業與科技結合，推動淨零永續與數位轉型，今年參加「TSAA台灣永續行動獎」獲得8金10銀9銅，是全臺第一的佳績。更於國際智慧城市組織（Intelligent Community Forum, ICF）舉辦的全球智慧城市評選中，入選「全球七大智慧城市」之一。而雲林良品做為雲林農業品牌代表，持續推動跨域合作及農業經濟永續發展，逐項落實聯合國17項永續發展目標(SDGs)，透過自行經營雲林良品電商平台，提升業者數位行銷實力，並同步將認證制度數位化，優化智慧雲端系統，實踐品牌永續發展目標。

雲林縣長張麗善表示，雲林做為糧倉大縣，農產業發展是縣政重點。雲林良品109年成立至今，已通過392家業者，942件產品，並且持續增加中。今年度特別改版優化雲林良品智慧雲端系統，建置多元產品曝光延伸導購，於申請與展延認證的作業中持續嚴格把關遴選、審核機制，將農業把關認證與管理轉型數位化。期望結合智慧農業大學、農情資訊平台與雲林良品智慧雲端系統，搭配各式多元面向的輔導數位工具應用，更精進雲林的農業轉型與升級。雲林良品智慧雲端系統本次將階段式更新優化認證制度，提供雲林良品夥伴數位的申請方式，通過後公告認證之產品資訊，並搭配上架雲林良品電商平台銷售，將產業鏈連結從驗證一路把關到將產品送到消費者手上，開發擴大雲林良品銷售市場。

2024年為雲林的國際友誼年，已於今年10月16日與南投縣、嘉義市跨域合作，共同推廣金馬61聯名貴賓伴手禮-由雲林良品和虎尾鎮農會一起打造的「粒粒深情 正在花生 金馬61聯名禮盒」，而為讓更多民眾及國際友人能夠認識及安心選購經縣府把關的雲林優質農特產品，持續優化雲林良品智慧雲端系統，並實踐智慧永續發展之目標。

雲林良品智慧雲端系統網址: http://www.yunlingoodsys.org.tw/Course/Home