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太魯閣牌樓遭卡車撞損 結構未受損將依原樣修復

中央社／ 花蓮縣5日電

太魯閣國家公園颱風後受創嚴重，一輛載運樹枝落葉的大卡車不慎碰撞太魯閣口牌樓，導致「東西橫貫公路」字體掉落。太管處指出，確認結構沒受損，將依文資法規範，按原樣修復。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉今天接受媒體採訪指出，颱風康芮是0403地震之後，太魯閣園區最嚴重的風災，大量倒樹需清理，昨天1輛清運樹枝落葉的大卡車，下山加油途中，疑因卡車上的吊桿沒有完全收妥，碰撞到牌樓橫梁。

林忠杉指出，東西橫貫公路牌樓上方木質橫梁斷裂，「東西橫貫公路」字體掉落，經初步檢視後，認為牌樓主結構並未受損，修復後可恢復使用。

太魯閣牌樓是為民國49年5月9日中橫公路通車所建，標高60公尺，主體採三間四柱三樓式，屋簷形式為單檐廡殿頂，上覆金黃色琉璃瓦，是重要地標，94年3月公告為花蓮縣歷史建築。

花蓮縣文化局長吳勁毅指出，牌樓才重新修復過，特殊的瓦、體字都有留下完整工作報告，未來依原貌修復。依文資法規範，太管處將於30天內提報搶修計畫、災後6個月內提出修復計畫。

台鐵 太魯閣國家公園 文資法

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