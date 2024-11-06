宏傳建設深耕苗栗 匠心打造夢想家園

買房除了挑選好地段，選擇擁有口碑的建設公司才是品質關鍵。宏傳建設深根苗栗，一路走來秉持優良品質，並不斷精進創造理念，將溫度注入住宅中，深獲消費者青睞，也成為不少人指名購買的建商品牌。

宏傳建設秉持「實踐至真 誠信基石」的品牌理念，以專業與誠信立足苗栗。從建築法規、材料發包到施工監督，始終堅持建築品質，注重工藝美學與功能價值，讓建築不僅是冷冰冰的水泥，而是富有溫度的家。除了打造適合全齡宜居的理想居所之外，憑藉著在苗栗奠定的誠信基石，以及增值潛力與發展願景並存的條件之下，為當地居民圓夢，打造超越期待的品味住宅。

宏傳建設多年來在地築跡豐碩，每每推出新案便引發熱烈討論，甚至吸引已購客戶回訪，早已擁有一批忠實粉絲。因著在地居民的支持與認同，宏傳建設持續推動優質住宅理念，拓展土地價值，並以實際行動回饋鄉里。

宏傳建設近期推出的全新代表作「宏傳蒔上」，首次邀請建築師廖錦盈，以「設計與品質兼具」為信念，打造專屬的幸福空間。廖錦盈秉持創新思維，擅精細觀察環境與土地，藉此塑造城市天際線。其作品遍及北台灣及多個重劃區，涵蓋精品別墅、大型社區及摩天大樓，累積經典案例近800件，成就斐然。數十年來，他獲獎無數，更被評為北台灣十大建築師之一，此次宏傳與廖建築師雙強聯手，將雙北一流規劃帶入苗栗，為在地打造現代建築新地標。

另建築結構工法上，「宏傳蒔上」採用Alfa Safe耐震系統工法，有效提升耐震韌性，將一流建材導入建案當中，舉例而言，衛浴設備皆採用TOTO等知名品牌，提供住戶高品質的標配，相當細心周到；地板則精心挑選德國第一品牌Kronotex，為全球唯一木芯基材採用布蘭登堡原樹林區製造，提供住戶最好的品質。

「宏傳蒔上」採用Alfa Safe耐震系統，創新柱中柱結構以一體成形自動化加工，施工品質精準確實，有效發揮耐震韌性效能。 圖／宏傳蒔上 提供

「宏傳蒔上」的建築外觀，現代及時尚感兼具。由於地理位置優越、近鄰科學園區，預約賞屋、購屋客群不乏科技新貴、在地自住換屋小家庭、新婚夫妻等等。此外，也推出市場上少見的獨棟庭院戶，讓購屋者未來入主時能夠享有更舒適的居住空間，實現對家的美好期待；因品牌深獲消費者青睞，建案甫開案便迅速獲得大量關注。

「宏傳建設」與雙北建築巨擘「廖錦盈建築師」雙強聯手，定址頭份市心珍稀地段，以黑白對比色勾勒柔性線條作為建築表情，打造現代及時尚感兼具的質感寓邸。 圖／宏傳蒔上 提供

宏傳建設以卓越的品質、創新設計及深耕苗栗的品牌價值，成為當地房市的中流砥柱，深獲消費者肯定；透過建築細節的嚴格把關，宏傳不僅為全齡家庭打造出機能與美感兼具的理想住宅，更為苗栗注入嶄新的城市風貌。