詐騙入侵111簡訊？數發部：經追查平台未發生駭客入侵
高雄區監理所接獲反映，有不法分子假冒本所名義，發送偽造的交通違規通知簡訊，內容宣稱有「未處理之交通違規」，要求民眾在24小時內透過指定的網站連結繳納罰款，否則將面臨「高額罰款」。對此，公路局表示，此簡訊內容完全屬於詐騙，非高雄區監理所所發。此外，數發部也表示，經追查後未發現政府111簡訊平台有被駭客入侵之情形，請民眾安心。
數發部表示，昨日晚間民眾在網路論壇PTT反映，其親屬收到政府111簡訊通知交通罰單線上繳納訊息，其網址超連結非為政府網站，疑似政府111簡訊平臺被詐騙集團破解。數發部立即過濾政府111簡訊平臺發送歷程，並請電信業者協助，均未查獲駭客入侵至政府111簡訊平台發送簡訊之紀錄，後續將進一步釐清相關情形。
數發部表示感謝民眾即時反映接獲疑似偽冒政府111簡訊的情況，由於目前電信業者均會阻絕偽冒111號碼發送之簡訊，因此數發部後續將循線追查是否為其他偽冒技術。
數發部呼籲，簡訊冒名政府機關、知名企業或銀行等，若帶有不明連結的網址切勿輕信點擊，也應留意信用卡號碼、銀行帳號或簡訊驗證碼等不可提供給他人使用，避免遭到犯罪集團濫用，如發現疑為詐騙手法，請立即向警政署165反詐騙諮詢專線舉報。
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