快訊

大陸博士生10年暴增一倍因失業率高？學者：與美國有關

台中公捷處長爆性騷「至少5女受害」 盧秀燕開鍘：即日起停職調查

MLB／日職前輩白目行徑惹毛大谷 網酸：活該被拒訪

2024傳藝中心鬥陣趣 20組特色舞龍陣頭現台北

中央社／ 台北5日電

國立傳統藝術中心主辦的「2024鬥陣趣」，9日以「神龍派對」為主題，邀請全台20組特色舞龍陣頭團隊，包括競技龍、燈泡龍、高蹺飛龍、直排輪舞龍等齊聚台灣戲曲中心交流。

傳藝中心自2021年起持續辦理「鬥陣趣」活動，至今已來到第4年，傳藝中心希望透過「鬥陣趣」展現陣頭藝術的獨特風采與文化價值，使其持續薪傳發展。

今年適逢龍年，「2024鬥陣趣」以「神龍派對」做為主題，呈現台灣多元豐富的舞龍文化。

龍陣表演者攜手操控長達數十公尺的彩龍，隨著音樂節奏靈活舞動，完美呈現團隊合作的力量，這不僅是一場力與美結合的視覺盛宴，也象徵著人們對平安與豐收的祈願。

受邀的20組龍陣團隊中，台南學甲慈濟宮的羅姓角八仙棚龍鳳藝閣由小朋友扮演八仙坐在閣棚上，以人力推動行進，平常只有在學甲慈濟宮的上白礁暨刈香祭典才會出現，今年首次北上參與鬥陣趣活動，更開放讓現場小朋友有機會體驗換裝八仙的樂趣。

近年隨著陣頭文化逐漸進入校園，世代傳承的成果豐碩，今年「鬥陣趣」就有來自國立體育大學、新北市雙溪高中、台南市大甲國小、桃園市公埔國小、嘉義縣柳溝國小等多組校隊參與，呈現新舊交替的傳承，也讓觀眾看到台灣陣頭文化的未來希望。

「神龍派對」重頭戲之一為9日上午10時開始的踩街活動，將從戲曲中心啟行，途經北市文林路，至士林神農宮恭請神農宮、芝山巖惠濟宮、士林慈諴宮3大廟主神後，再繞行至芝山捷運站等多處，最後返回戲曲中心；屆時有10組陣頭團隊參與踩街，各具特色的龍陣將在士林街道蜿蜒前行。

當天下午2時在戲曲中心大表演廳也將舉辦開幕式，由熟悉陣頭文化的藝人許效舜及柯大堡擔任主持人；並於戶外廣場設有「鬥陣市集」，蒐羅以「龍」為主題的各式點心及傳統小吃，例如龍鬚糖、馬卡龍、龍珠糖葫蘆等，民眾可邊欣賞精彩陣頭匯演，邊品嚐特色台灣美食。

團隊 陣頭

延伸閱讀

農糧署主辦「產銷履歷攜手通路 鬥陣來相挺」 推廣活動熱烈登場

三重宮廟遶境爆推擠險釀全武行 警迅速隔開化解衝突

九天民俗技藝團攜手李小平《牽水(車藏)》 結合鼓藝、陣頭重現台灣最大水難祭典

影／賴總統6月贈匾台南新營太子宮 今天下午揭匾

相關新聞

詐騙入侵111簡訊？數發部：經追查平台未發生駭客入侵

高雄區監理所接獲反映，有不法分子假冒本所名義，發送偽造的交通違規通知簡訊，內容宣稱有「未處理之交通違規」，要求民眾在24...

颱風假成政治學新考驗！10月縣市首長網路聲量Top 10揭曉

謝國樑罷免案投票結束，謝國樑守住市長之位，且讓他奪下縣市首長聲量冠軍。北市長蔣萬安與高市長陳其邁則因為颱風相關處理，引起網友高度關注和討論。

照片看歷史／1958年台大撞球場義賣勞軍 立法院長開球

1958年11月5日，台北市古亭區的「台大撞球場」為響應支援金馬勞軍運動，發起為期一個月義賣勞軍，全部收入悉數捐助勞軍之用，當晚9時，時任立法院長暨支援金馬前線運動委員會主任委員張道藩應邀親往該球場，進行開球儀式。

李遠上任首次文化機關主管會報 明年選出百大文化基地

文化部今日在華山文創園區召開「2024全國文化機關（構）主管會報」，各縣市文化局（處）首長齊聚一堂。這也是文化部長李遠上...

場館音響聲學家徐亞英逝世週年 衛武營辦紀念活動

紀念聲學顧問徐亞英逝世一週年，衛武營國家藝術文化中心將舉辦音樂會、特展與工作坊等活動，歡迎民眾一同進場，在徐亞英精心打造...

外籍人士交通事故死傷數5年增加近1倍 監委要查

監委葉大華今天說，近5年越南、印尼等外籍人士在台發生交通事故死傷人數，大幅增加近1倍，事故地點為移工較多的桃園、台中；政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。