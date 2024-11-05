颱風假成政治學新考驗！10月縣市首長網路聲量Top 10揭曉

颱風考驗十月縣市長施政

《網路溫度計DailyView》地方首長口碑排名定期更新，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出10月網路聲量前十大縣市首長口碑榜，其中有8位上榜者的聲量高點都跟颱風有關。對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳表示，颱風假放不放都有人罵，給縣市首長不少壓力，或許把颱風假決定權丟給中央氣象署以專業統一判定，幫助縣市首長解套，這是比較好的一個作法。而台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，縣市首長10月最大的事情就是颱風，因為除了要注重颱風來之前的準備，還有發生災情後的快速處理與態度，網友關注度和高討論度都很高。

No.10 張麗善｜好感度1.43

雲林為農業大縣，務農人口約占縣內總人口數一半，農戶人口比率更是居全國之冠。其中「張家」是雲林重要的地方派系，雲林縣長張麗善哥哥張榮味曾任雲林縣長、雲林縣議會議長，以及姪女是立委張嘉郡，張麗善上任後撕掉「張榮味妹妹」標籤，翻轉農業縣「又老又窮」刻板印象，推行農工商科技城，2024國慶焰火呈現「YUNLIN」綻放璀璨繽紛焰火，象徵由雲林出發，邁向國際，讓全世界看見台灣。

張麗善2024年聲量在縣市首長第十名到十五名內徘徊，但由於10月國慶煙火辦在雲林，迅速拉抬她的網路討論度，因此擠進10月縣市首長聲量前十名。但當天煙火罕見延遲了5分鐘才施放，外界認為是張麗善致詞講了10多分鐘耽誤施放時間。對此，張麗善回應，「去年台中國慶煙火致詞只有短短幾分鐘，認為這麼難得的機會，還花了這麼多錢，如果不講就太笨了」。有網友表示，「趁機行銷是對的，但是不等於合理化時間沒掌控好延遲播放，這是兩回事」；但也有人認為，「她說的是事實」、「為她的誠實respect」。針對張麗善好感度最高，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，張麗善任內隨和，致詞事件的回應很務實且得體，加分不少。

No.9 鍾東錦｜好感度0.44

苗栗縣長鍾東錦首次進入縣市首長聲量前十名，主因是齊柏林之子齊廷洹接受苗栗縣政府邀請演講受辱，但鍾東錦後續迅速處理扭轉公關危機，贏得網友好評。台灣一代空拍大師、《看見台灣》導演齊柏林2017年因空難意外離世，後來他的兒子齊廷洹持續向外界分享父親遺留下的珍貴紀錄，並於10月受邀演講，沒想到上台時竟收到承辦人簡訊，寫著「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」等字眼。齊廷洹不甘受辱，氣得當場退還費用，而承辦人事後請辭。對此，鍾東錦臉書發文，向齊柏林、齊廷洹、苗栗縣民道歉，並痛斥承辦人的無禮。有網友表示，「內容滿滿歉意及檢討，小編是個人才」、「縣長處事很不錯，苗栗定會進步提升，值得讚賞」。

No.8 張善政｜好感度0.97

桃園市長張善政上任後，重視教育發展，秉持教育優先的理念，推動國中小免費營養午餐等政策。此外，他擴大免費肺癌篩檢政策，透過AI影像辨識地輔助下，完成3萬多人的早期肺癌篩檢，並成立全台唯一的婦幼發展局，提升婦幼權益，累積不少好感度。

而張善政聲量高點跟颱風假、罷樑案以及社會案件有關。基隆市長謝國樑罷免案選前之夜，不少國民黨大咖總動員現身「固樑」，張善政也到場助講，他細數謝國樑政績，希望市民朋友投出不同意罷免票，讓謝國樑繼續為大家服務，相關貼文吸引不少藍營支持者按讚、留言「加油」。另外，桃園市龜山區10月發生女童被強擄事件，張善政表示，據悉加害人精神有問題，衛生局和社會局將會了解病例，評估是否需要加強醫療，也會請社會局介入關心小女孩需不需要心理輔導，市府團隊會全力關切。有網友表示，「精神病患者需要的是理解包容」；但也有人認為，「繼續放不定時炸彈到處跑」、「社會安全網？笑死」。

No.7 黃偉哲｜好感度0.79

2024年台南建城400年，台南市長黃偉哲不僅舉辦多個文化活動，也推動台南科學園區及沙崙綠能智慧科學城設置，吸引跨國企業進駐台南，創造不少就業機會。但黃偉哲10月的聲量高點主要與颱風假有關，颱風山陀兒侵台，讓台南不少地區淹水，因此連放了2天颱風假，然而10月1日無風無雨，有網友發文質疑「南部亂放颱風假」，也有民眾湧入黃偉哲臉書留言，「每次說有颱風就馬上放假，是在放幾點的」、「颱風假公司又不給薪，那些人是在開心什麼」。對此，黃偉哲表示，也不希望放太多天，放太多天影響到市政進行，但颱風造成危害又不能不顧慮，所以一切是為了市民著想。

由於台南也是總統賴清德的政治發跡地，因此該區的政治角力也備受關注。立委林俊憲溪北宗教後援會成立當天，黃偉哲也到場相挺，雖然林俊憲強調後援為宗教聯誼性質，但也有不少網友認為此舉劍指2026台南市長選舉，「林俊憲可是賴總統嫡系，其他人早點睡」、「整個台南都他的廣告」。

No.6 徐榛蔚｜好感度0.24

2024年對花蓮來說是很辛苦的一年，從0403地震後又經歷過多次強降雨造成鐵公路的損壞，花蓮縣陸路對外交通中斷，嚴重影響觀光產業，因此花蓮縣長徐榛蔚5月推出了旅遊補助方案，一路到年底辦了30多場大型活動，加上加強排水工程建設，力拚活絡觀光產業。10月初強颱山陀兒來勢洶洶，總統賴清德10月1日到中央災害應變中心，跟縣市首長遠端連線，並六度追問徐榛蔚，需要撤離的人數，更稱他手上資料是8千多人，為何徐榛蔚僅答3千多人，中央地方數字兜不攏的問題，一度引發爭論，場面略顯尷尬。有網友表示，「身為縣長無法有效掌握該撤離的居民，縣長都在混嗎？」但也有人認為，「故意找碴」。

針對徐榛蔚好感度最低，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，總統賴清德颱風天跳針質問徐榛蔚撤村人數，很多網友跟進批評她，加上徐榛蔚是國民黨立法院黨團總召傅崐萁的老婆，立法院攻防之間，綠營支持者將兩人包起來攻擊的可能性也存在，因此徐榛蔚聲量高、好感度低。

No.5 侯友宜｜好感度0.31

新北市長侯友宜為接軌國際趨勢，以聯合國永續發展目標作為施政核心方針，對外持續以城市治理經驗和國際交流，並首創全台第一本「地方自願檢視報告」，向世界揭示永續決心。此外，侯友宜曾表示，守護市民是市府的首要目標，新北市以「五安並進」為原則，推動全齡高風險家庭整合型安全網，並以好日子愛心大平台媒合資源，加強脆弱家庭照護。他也透過公私協力持續優化救護量能及防災效能，OHCA康復出院率11.45%全國第一。侯友宜聲量高點跟救災、社會案件有關。山陀兒颱風為北海岸帶來致災性豪大雨，多處汪洋一片，其中金山區更降下600毫米雨量，是幾十年來最慘重一次。對此，侯友宜表示，天有不測風雲，有時候大家做了很多的預判，到最後結果未必是如此，面對天災會全力以赴，努力復原、恢復市容，希望快速讓金山回到正常生活。

由於侯友宜是警員出身，因此新北市發生治安問題往往引起高度關注。新北市土城分局清水派出所長劉宗鑫颱風夜執行巡邏勤務，一名女毒蟲駕車逃逸拒檢，劉警抓住方向盤遭拖行500公尺，後來撞上捷運工程護欄，當場傷重失去生命跡象，送醫不治。侯友宜第一時間接獲消息，也趕赴醫院探視。該案件也引起大批網友討論死刑存廢議題，有人表示，「太惡劣了，一定要判她死刑」。

No.4 盧秀燕｜好感度0.41

2024年是台中建設重大突破的一年，包含捷運藍線、綠線及台鐵海線雙軌化都有進展。台中巨蛋也克服市場缺工缺料，於3月開始動工。「媽媽市長」台中市長盧秀燕表示，市府團隊把市民當作家人照顧，並把台中當作一個大家庭，盡全力守護和建設。過去颱風侵襲台中大多無風無雨，但10月的兩個強颱也讓台中市民很有感，當台中市長盧秀燕宣布颱風假後，不少網友湧入臉書大讚，「海線風超大的，還好有放」、「放得好」；但也有人表示，「不要為了選票討好民眾」。

另外，2024年在雲林舉辦的國慶焰火因雲林縣長張麗善致詞超時，延遲5分鐘施放，引發大批網友不滿，而台中去年提早施放也是罵聲一片。對此，盧秀燕說，「以後重大的事，大家都不要致詞，直接放焰火，大家比較開心點」，引起不少網友討論。

No.3 陳其邁｜好感度0.41

高雄市長陳其邁提出4大願景施政主軸「淨零X科技高雄」、「宜居高雄」、「幸福高雄」和「魅力高雄」，推動台積電進駐，增加工作機會，並且興建社會住宅，捷運延伸、輕軌成圓更是重大政策之一。相較7月縣市首長聲量榜單，陳其邁10月因為颱風造成的淹水、停水停電，加上連放4天颱風假，引起網友批評，累積不少負面聲量，導致總聲量以及好感度皆下降。山陀兒颱風10月初重創台灣南部，讓高雄市破紀錄連放4天颱風假，颱風過境造成高雄市區許多路樹被連根拔起、路燈傾倒、招牌和廣告看板被吹落，陳其邁表示，考量全市還有8萬多戶停電、30萬戶停水、234所學校受損，為了讓民眾清理家園，因此宣布再放一天颱風假。有網友表示，「上班路上一堆路不通，確實需要時間修整」、「支持市長，辛苦了加油」。

颱風過境高雄多處傳出淹水災情，全市治水成效備受關注，但鼓山區鼓山三路、吳鳳路口一處水溝內卻長出210公分樹叢，引發外界質疑水溝清淤不確實，導致排水不順釀災情，對此，陳其邁回應，環保局已將該處水溝清除完畢，市府會隨時滾動式檢討，落實相關防汛工作。

No.2 蔣萬安｜好感度0.33

台北市長蔣萬安上任後，降低都更門檻、推廣人本交通、恢復YouBike前30分鐘免費，並加碼生育獎勵金至最高5萬元、增設公托及公幼。此外，大巨蛋啟用後的運用更是備受網友關注。相較7月縣市首長聲量榜單，台北市長蔣萬安10月因為颱風造成的淹水、停水停電，停辦劉德華大巨蛋演唱會，引起網友批評，累積不少負面聲量，導致總聲量上升、好感度下降。颱風天該不該放假，是每個縣市首長都會面臨的棘手問題，10月兩個強颱山陀兒、康芮襲台，台北市也放了3天假，每當蔣萬安宣布停班停課，就有上千網友到臉書留言朝聖，大讚蔣萬安是「颱風假超人」、「市長好帥」。

康芮颱風假第一天晚上也是劉德華台北演唱會，原先主辦單位宣布演唱會照舊，但基於觀眾人身安全，經北市府協調後，在入場前3小時北捷宣布小巨蛋停辦演唱會。對此，台北市議員顏若芳指出，雖立意良善，但仍造成民眾極大困擾、凸顯了在決策協調上有待精進之處。北捷本應提早協調、提早公布，而非等到最後一刻被炎上了，在入場前3小時才停辦。

No.1 謝國樑｜好感度0.27

基隆市長謝國樑因罷免案近半年聲量一直高居縣市首長前三名，而10月13日罷免案投票日，也成為謝國樑10月聲量最高點，共約11.4萬筆，佔總聲量25%。謝國樑罷免案同意票為69,934票、不同意票為86,014票，罷免案未過關。對此，謝國樑表示，感謝市民跟國民黨主席朱立倫等人的支持，也會用謙卑態度，邀請拆樑團體成員對話，而罷樑民團「山海公民拆樑行動」志工於開票活動中落淚，有網友表示，「少數綁架多數⋯⋯鬧劇一場」、「浪費人民納稅錢」。這是中華民國113年來，史上第二次地方首長罷免案，謝國樑雖成功守住市長之位，但後續的施政作為也容易被放大檢視。

此外，10月初強颱山陀兒襲台，基隆淹大水卻要上班課，不少網友留言灌爆謝國樑臉書，讓謝國樑累積不少負面聲量。而民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，被查扣的記帳檔案中出現謝國樑，加上這份檔案內的部分名單，並沒有出現在民眾黨向監察院申報的政治獻金中，也讓謝國樑被廉政署約談，引起不少網友討論 。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年10月01日至2024年10月31日，共1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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