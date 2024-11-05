呂政璋內定台灣金聯董座 地瓜銷陸、家族經營爭議浮上檯面

行政院內定雲林縣府前農業處長呂政璋出任台灣金聯董事長，爭議事件陸續浮出檯面，除家族經營嘉縣青松樂活科技農業公司涉掏空，公司負責人、呂的胞弟呂政諺夫婦潛逃通緝，地方人士說，呂政璋5年前陪前頂新集團董事長魏應充回鄉與嘉縣長翁章梁，舉行產地契作台農57號地瓜啟櫃銷大陸儀式，地瓜最後未外銷；另台南農改場選定呂的家族租地經營的中埔鄉公館「青松農場」種蘆荀，也未實現。

魏應充2019年過年前，邀請金色大地、真臻鮮、德克士、全家4公司跨海合作，在全台契作600公頃地瓜，其中200公頃在雲林、200公頃在高雄，嘉義、台南另有200公頃，委託業者加工直送上海，未來在超過5000家門市販售，希望讓消費者吃到台灣台農57號地瓜挺農民。

魏應充2019年3月28日在嘉縣東石鄉余順豐觀光花生工廠，與縣長翁章梁簽合約，與產地契作200公頃模式，將地瓜行銷大陸5000多家門市，拓展嘉義農產通路，呂政璋當時擔任金色大地總經理，陪魏應充分別到雲林、嘉縣舉行簽約銷大陸儀式。

當時縣府說，縣長推行新農業，促成農友與魏應充旗下金色大地等四家公司，簽訂200公頃契作合作契約，由東石雜糧生產合作社協助建立契作生產模式，契作地瓜產量預估5000公噸，造福700戶地瓜農。但後來地瓜銷陸未實現，東石雜糧生產合作社理事主席余兆豐說，合作社種花生為大宗，嘉縣種地瓜少，未再合作外銷。

地方人士說，呂政璋家族在嘉義縣中埔鄉公館租台糖地經營「青松農場」，獲農糧署補助辦理推廣設施蘆筍滴灌節水栽培，台南農改場2年前辦觀摩會，後因青松發生財務倒閉，未再執行設施蘆筍滴灌節水栽培；農糧署嘉義辦事處說，「青松農場」中止租約，農糧署收回，農場地交給經濟部規畫產業園區。