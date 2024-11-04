李遠上任首次文化機關主管會報 明年選出百大文化基地

文化部今日在華山文創園區召開「2024全國文化機關（構）主管會報」，各縣市文化局（處）首長齊聚一堂。這也是文化部長李遠上任後首次會報，他在會中透露，明年4月前評選出第一屆百大文化基地。他上任時提出的文化幣下降至年齡13歲，明年將進行「13-15歲試辦計畫」，預計13至15歲每人發放文化幣600點。此外，首屆「台灣國際兒少書展」將在明年舉辦，由台中市率先擔任「主題城市」。

2024全國文化機關（構）主管會報邀集各縣市文化局（處）首長、文化部主管暨附屬機關（構）首長出席。會中除聽取地方政府對於文化施政的建議，也以文化部長李遠上任後所提重要施政「沃土計畫」為核心，進行包含「百大文化基地」、「試辦文化幣下降至13歲」、「流行音樂經典金曲推廣計畫」及「台灣國際兒少書展」等規劃報告及交流。

文化部長李遠表示，他來自電影、電視、出版等文化產業界，也因為擔任兒童劇團基金會的董事長跑遍全國各地，更清楚地知道「文化是中央、地方共創、共享、共榮，一起創造文化環境」，在114年新年度預算提出「12項沃土計畫」，認為文化除了創造、共享外，更要讓文化環境得到養分，文化才會慢慢的長出來。

李遠細數12項沃土計畫，從他一直最在意的「向下扎根」，包含文化幣試辦下降至13-15歲、繪本新秀計畫、公視兒少台成立；到文化各產業的發展、文化資產保存、重建台灣藝術史，以及將文化帶出去等。李遠說，文化部最重要的角色就是「盡所能地幫助大家」，而作為文化部長最大的理想是希望「日日都是文化日、人人都是文化人」。

李遠表示，社造30年，開創一股由下而上的民間參與力量，在30年的此刻，期盼總結並深化文化部、各部會及民間共創的成果，包含社區營造、再造歷史現場、獨立書店、博物館、地方文化館、表演藝術、展覽場館等據點，成為提供全民共享、共創，並且具備文化觀光及經濟效益的百大文化基地。

百大基地獎勵徵選將從今年11月底對外公布、12月開始對外徵件，將透過民間、縣市、中央部會及文化部評審團等多元推薦管道，於114年4月前評選出第一屆百大文化基地。文化部特別於今日會議邀請各縣市政府與文化部共同推動「百大文化基地」政策，希望公立場館扮演串連各地基地的樞紐，並針對文化基地提出串聯遊程或活動的規劃，文化部也將提供各縣市2年300萬合作經費。

文化幣領取率在112年及113年至今，分別達到89%、81%。李遠指出，114年文化幣發放時，將同步進行「13-15歲試辦計畫」，13-15歲每人發放文化幣600點。

為推廣閱讀並向下扎根，文化部經參考國際經驗，規劃於台北市以外區域舉辦國際性書展。首屆「台灣國際兒少書展」將在明年舉辦，由台中市率先擔任「主題城市」，自115年起，將採巡迴方式，每年擇1縣市舉辦。