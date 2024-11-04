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場館音響聲學家徐亞英逝世週年 衛武營辦紀念活動

中央社／ 台北4日電
徐亞英曾為衛武營藝術中心調出極佳音質。圖／中央社
徐亞英曾為衛武營藝術中心調出極佳音質。圖／中央社

紀念聲學顧問徐亞英逝世一週年，衛武營國家藝術文化中心將舉辦音樂會、特展與工作坊等活動，歡迎民眾一同進場，在徐亞英精心打造的衛武營音樂廳中，感受徐亞英傳奇的聲學能量。

徐亞英出生於1934年，專注建築聲學領域，為各國際表演場館提供精密聲學設計的解決方案，聲學作品遍布全球，包含盧森堡愛樂音樂廳、巴黎羅浮宮博物館及巴黎美國文化中心等。

1995年和2004年，徐亞英分別獲得法國建築科學院授予的建築聲學最高獎項「最佳技術顧問獎」及「建築技術科研成就獎」。

衛武營今天發布新聞稿表示，徐亞英自2007年起參與衛武營規劃設計，以「盒中盒」概念阻隔廳院外的聲音與震動。其中衛武營的葡萄園式音樂廳，可說是徐亞英集一生精華完成之作，該廳以幾何梯型為單元所展開的聽眾座席，能使各區聽眾都能收聽到從側面來的反射音，更可加強樂聲的環繞空間感。

徐亞英也曾公開對外表示，「高雄衛武營音樂廳是我生命後期最滿意的一個音樂廳。」

2018年衛武營開幕後，徐亞英仍長期關注衛武營的一切，多次於衛武營各廳院進行聲響測試、出席各式建築聲學講座，2019年擔任「建築聲學大師徐亞英與NSO，帶您聆賞衛武營」主講人，親領觀眾體驗葡萄園式音樂廳的聲學與建築之美。徐亞英於2023年12月6日過世，享壽89歲。

為紀念徐亞英，衛武營規劃紀念音樂會與周邊系列活動，12月7日將推出「聲學大師徐亞英逝世一週年紀念音樂會」，由影像導演楊守義的紀錄片開場，接著由衛武營藝術總監簡文彬親執指揮棒，帶領高雄市交響樂團，演出多首徐亞英最鍾愛的管弦樂經典篇章。

徐亞英的女兒徐卉（Mimi XU）與孫女徐麥粒（Maily BEYRENS-XU），也將分別帶來紀念徐亞英的全新創作音樂作品和動態影片創作，相關紀念活動均為免費參加，11月6日起開放索票及報名。

建築 衛武營 音樂會

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