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首屆台灣國際兒少書展114年舉辦 台中任主題城市

中央社／ 台北4日電

文化部今天在華山文創園區召開「2024全國文化機關（構）主管會報」，文化部長李遠宣布114年舉辦首屆「台灣國際兒少書展」，由台中市率先擔任「主題城市」。

文化部今天發布新聞稿表示，從115年起，「台灣國際兒少書展」將採巡迴方式，每年擇1縣市舉辦，期盼除促進國際交流、推廣兒少閱讀，更藉由各縣市擔任主題城市，展示地方風貌。

李遠表示，他來自影視及出版等文化產業界，也因為擔任兒童劇團基金會的董事長跑遍全國各地，清楚知道「文化是中央、地方共創、共享、共榮，一起創造文化環境」，「我推出的12項沃土計畫，就是我對於文化的看法，文化除了創造共享外，更要讓文化環境得到養分，文化才會慢慢長出來。」

李遠表示12項沃土計畫，從他一直最在意的「向下扎根」，包含文化幣試辦下降至13-15歲、繪本新秀計畫、公視兒少台成立；到文化各產業的發展、文化資產保存、重建台灣藝術史以及將文化帶出去等，「文化部最重要的角色就是盡所能地幫助大家，我希望日日都是文化日、人人都是文化人」。

根據文化部資料，114年4月前評選出第一屆百大文化基地，希望公立場館扮演串連各地基地的樞紐（HUB），文化部也將提供各縣市2年300萬合作經費。114年文化幣發放時，將同步進行「13-15歲試辦計畫」，13歲到15歲每人發放文化幣600點，以文化體驗為主軸，盼鼓勵親子共學以及青少年結伴參加。

會議中，各縣市文化局處代表針對文化基地政策提出熱烈討論，台北市政府文化局長蔡詩萍建議，除了獨立書店外，可以納入出版社及雜誌、期刊等提供對外空間的出版機構；南投縣政府文化局副局長李玉蘭也認為社區營造的相關成果，都可以成為文化基地的重要助力。

花蓮縣文化局長吳勁毅以花蓮今年歷經震災、風災等嚴重影響花蓮觀光的情況下，文化局藉由「社造小旅行」，吸引70幾間旅行社接洽希望成為合作夥伴，顯示文化觀光的市場潛力，也為地方發展帶來新契機。

文化局 文化部 李遠

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