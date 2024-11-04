環境部推校園綠生活 評選7所大學成淨零試點

環境部評選出7所大學推動校園淨零綠生活，並擴展至周邊社區。環境部表示，期許學校是一個開關，能成為氣候變遷淨零的中心；依今年成效，評估明年擴大舉辦。

環境部今天舉辦「淨零生活 從青啟動」成果發表記者會。選出7所大專院校提出的規劃，由校園出發，推動校園淨零綠生活教育，並延伸至周邊社區，成果觸及人數總計超過1萬人以上。

環境部指出，本次徵選共31所大學提出申請，經評審評核，最終選出中興大學、中山大學、台北護理健康大學、清華大學、淡江大學、輔仁大學、長榮大學等。

環境部次長葉俊宏表示，根據聯合國環境規劃署（UNEP）發布的溫室氣體（GHG）排放報告，全球去年排放量共571億噸二氧化碳當量（tCO2e），較2022年成長1.3%，高於2010至2019年的平均成長率。

葉俊宏說，全球溫室氣體仍然持續增加，這30年來沒有下降過，相信各大學都有氣候知識，但可能欠缺氣候行動，希望不只是坐而言，而是起而行。

葉俊宏舉例，如學校宿舍在夏天冷氣開很強，還要蓋被子睡覺，溫度調高2度就可節省很多電，據經濟部計算112年度電力係數為每度電0.494公斤碳，若全台每人節1度電，大約能減1.1萬噸碳。

葉俊宏期待更多學校結合社區、附近的企業一起來推動減碳，如清大旁就有許多科技業，也能結合一起推動，學校是一個開關，能成為氣候變遷淨零的中心；今年度辦理預算為新台幣700萬元、明年度提高為1000萬元，正在立院審查中，希望能朝增加參與學校的方向辦理。

環境部說明，中興大學結合農場、食品加工廠及實習商店等，推動低碳飲食講座及手作課程；中山大學則舉辦二手市集，並擴展永續概念至在地社區；台北護理健康大學與科技公司合作，推動廚餘高值化；清大則結合社區、竹科園區團隊，推動低碳飲食及綠色旅遊行動等。

淡大規劃「淡碳綠生活行動存摺」及「淡碳行動獎」，從交通等生活習慣提升教職員生及社區居民對淨零的理解與實踐；輔大則推「圳工舍-維修咖啡館工作坊」，由特殊兒童家庭組成的婦女團隊，傳遞循環利用觀念；長榮大學開設「淨零永續通識課程」，並設計二手衣物交換、多場工作坊，聯合社會企業響應。