國台交前進捷克特爾奇 世界遺產飄揚台灣之音

國立台灣交響樂團展開歐洲巡演，3日抵捷克特爾奇市（Telc）莊園閣樓大廳演出，捷克參議院議長韋德齊在台灣駐捷克大使柯良叡陪同下到場聆賞，象徵台捷雙方文化交流更上層樓。

根據國台交提供新聞資料，韋德齊（MilošVystrčil）致詞時表示，這場來自台灣的音樂會不僅是音樂的享受，更象徵歐洲與台灣之間的文化交流。

韋德齊指出，國台交帶這場音樂會到這裡是一個殊榮，「這樣的藝術活動讓我們有機會去反思，如何通過更多的美好事物來加深彼此的理解，而不是專注於那些容易造成分歧的事物。」

捷克特爾奇市創建於14世紀中期，至今仍保存完好的文藝復興時期屋舍，1992年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產。

國台交音樂會上半場由小提琴家曾宇謙領奏韋瓦第的「四季」小提琴協奏曲，下半場演出台灣旅奧作曲家施捷的「河」三部曲中的第一部「夜色降臨河畔」，以及作曲家陳樹熙創作「桐花組曲」中的「燈會」與編創的Ilisin Ongkak，展現台灣多元出色的古典音樂發展。

柯良叡致詞時指出，非常高興國台交到特爾奇市，為大家展現台灣最傑出的古典音樂演出，「大約兩個月前，我應邀來到這裡，受到了參議院議長韋德齊的熱情接待，我們甚至還一起划船，享受了在特爾奇的悠閒時光，這真是一段美好的回憶。」

特爾奇市長弗拉基米爾‧布爾特尼克（VladimírBrtník）表示，特爾奇市政府每年有80多個文化活動，「我們是人口5000人左右的小城，代表台灣國家的樂團來這裡演出，是我們的榮幸。」

國台交11月5日及8日將繼續前往捷克赫拉德茨-克拉洛韋愛樂廳及布拉格史麥塔納廳，與指揮家大植英次合作演出。