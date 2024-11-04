駐英代表姚金祥受訪 籲英國支持台灣參與INTERPOL

駐英國代表姚金祥近日接受英國「泰晤士電台」（Times Radio）專訪，談及英國等理念相近國家支持台灣有意義參與國際組織，並對英國能明確表態支持台灣參與國際刑警組織（INTERPOL）表示期待。

第92屆INTERPOL大會4至7日在英國蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）舉行。台灣多年來爭取成為INTERPOL觀察員，卻持續受中國阻撓、無法參與會議。

Times Radio於3日上午在政治新聞談話節目SundayMorning with Kate McCann and Adam Boulton播出姚金祥專訪，並另外在Times Radio的YouTube頻道上架長版專訪影片。

根據電台播出的專訪片段，姚金祥說，英國與其他理念相近國家合作支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，這些國家都不同意北京的「一中原則」。姚金祥表示，他希望英國政府也會明確表態支持台灣參與INTERPOL，台灣方面正為此努力。

至於英國媒體和政壇關切的中國軍力擴張、以及對台灣的威嚇和對區域情勢的影響，姚金祥說，不可諱言，中國的軍事能力正在增長、軍事現代化的速度加快，中國正為可能的對台動武做準備。

不過，這不一定意味中國侵犯台灣的威脅正在逼近。姚金祥指出，台灣也正在為自我防衛做好準備，並試圖預防侵略發生。此外，國際社會、特別是英國在內的理念相近國家，也致力嚇阻侵略。台灣方面當然希望嚇阻奏效。

關於5日即將登場的美國大選及選舉結果對台灣的可能影響，姚金祥說，他有信心，對台灣以及對台灣自由民主的支持在美國為跨黨派共識。

同時，姚金祥強調，台灣未視在美國享有的強健跨黨派支持為理所當然；台灣位處第一島鏈重要位置，持續努力保衛自身的自由民主。

回應主持人提問，姚金祥坦言，若共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）再度入主白宮，台灣面臨的可能會是較難預測的美國總統。儘管如此，姚金祥認為，川普在第2任起用的執政團隊依然會重視印太區域。

英國外交大臣拉米（David Lammy）7月初上任，10月中旬訪問中國。回應主持人詢問對英國政府試圖強化與中方接觸往來的看法，姚金祥說，含美國在內，許多國家皆嘗試強化與中國的接觸往來，並認為這有助中國融入國際規範體系。

儘管他不確定各國這類對中政策作為是否會有效，姚金祥說，他希望英國等理念相近國家皆能藉機向北京表達對中國威嚇台灣的關切。

另一方面，中國在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中扮演支持角色，進一步引發歐洲國家對中國的警覺。姚金祥提到，許多國家的分析評估指出，一旦俄羅斯完全拿下烏克蘭、凸顯國際社會對侵略行為的反抗失敗，中國就會受鼓舞。他示警，中國屆時可能會運用與俄羅斯近似的手法，企圖兼併台灣。