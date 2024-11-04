回響／推社區充電樁 北市擬增防災補助

本報昨推出「電動車推廣難題」專題，探討電動汽車大幅成長，中央修法牛步，社區大樓裝充電樁比率低。北市副市長李四川表示，北市對既有社區輔導採共用補助方式，提供充電樁和滅火設施等補助，未來朝法制化、新建停車空間設置安全規範。

內政部修正建築技術規則建築設計施工編，規定二○一九年七月一日起申請建造執照的新建建築物停車空間，應預留供電動車輛充電相關設備及裝設空間。

既有社區大樓面臨裝充電樁困境，李四川說，一是火災疑慮，二是原有電力系統要怎麼拉電；中央、地方政府如訂定相關法令，社區不能執行還是會被罵。從法制面看，北市現有訂定公寓大廈設置非營利電動車充電設備補助要點及設置範本，透過加強輔導、補助有管委會社區者較好推動。

立委賴士葆認為，電動車現階段最大問題，就是充電樁不夠普及，若中央不適時修法，二○四○新售汽車全面電動化目標，恐怕會跳票。

立委羅智強說，全台電動車八成在六都，台北逾二萬輛更是全國最高，但台北卻只有十一個社區有補助充電設備，顯示社區仍抱持觀望心態；建議中央政府盡速針對電動車社區充電樁訂立相關規範，解決公安疑慮。

李四川指出，中央修法完成前，他將邀集交通局等相關局處，研擬克服執行上的困難，現階段會從輔導補助，朝自治條例制度化規範。

他不諱言鋰電池燃燒的火災疑慮確實是一個問題，民眾要有消防意識，停車場滅火設施也須連同充電樁設備一起設置。社區大樓設置充電樁不只技術、防災層面，還有增建經費，未來也會考慮針對裝設數量、強化滅火設備提高補助。