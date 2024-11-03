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聯合報一周大事10/27~11/2
國內
30日：環境部審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）環評案，全案在爭議聲中仍通過環評審查。
31日：康芮颱風襲台，這是近廿年以來，十月登陸最晚、強度最強的颱風。
1日：台北地檢署偵辦京華城容積率案，法官認定柯文哲有串滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見至明年一月四日。
國外
29日：美國拜登政府敲定對美國個人和公司投資中國大陸先進技術的限制，包括半導體、量子計算和人工智慧（ＡＩ）等可能對國安構成威脅的科技產業，明年一月生效。
31日：美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊擊退紐約洋基隊奪冠，拿下隊史第八座世界大賽冠軍。
31日：美國國務卿布林肯表示，八千名北韓軍人已到俄烏邊境的俄國庫斯克州，並準備在未來幾天加入作戰。
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