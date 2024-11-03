聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事10/27~11/2

聯合報／ 本報訊
環境部環評大會審查台中電廠（中火）燃氣二期計畫，經過超過四小時激烈討論後決議通過。 聯合報系資料照
環境部環評大會審查台中電廠（中火）燃氣二期計畫，經過超過四小時激烈討論後決議通過。 聯合報系資料照

國內

30日：環境部審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）環評案，全案在爭議聲中仍通過環評審查。

31日：康芮颱風襲台，這是近廿年以來，十月登陸最晚、強度最強的颱風。

1日：台北地檢署偵辦京華城容積率案，法官認定柯文哲有串滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見至明年一月四日。

國外

29日：美國拜登政府敲定對美國個人和公司投資中國大陸先進技術的限制，包括半導體、量子計算和人工智慧（ＡＩ）等可能對國安構成威脅的科技產業，明年一月生效。

31日：美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊擊退紐約洋基隊奪冠，拿下隊史第八座世界大賽冠軍。

31日：美國國務卿布林肯表示，八千名北韓軍人已到俄烏邊境的俄國庫斯克州，並準備在未來幾天加入作戰。

康芮颱風 環評 美國

延伸閱讀

澤倫斯基促盟友停止隔岸觀火 因應北韓出兵援俄

北韓派兵助俄、南韓將首度提供烏克蘭武器？韓外長：將看兩項因素

北韓派部隊助俄侵略 美再增4.25億美元軍備援烏

布林肯：美中正就北韓派軍援俄問題進行「強有力的對話」

相關新聞

聯合報一周大事10/27~11/2

保鑣幫倒忙、為追星行刺、凶手被滅口…美國總統遇刺案能有多離譜？

美國前總統川普7月遇刺一事，無疑成了本次美國總統大選最大的黑天鵝事件，並在隨後引發連串重大政治風波。事實上不只川普，多任美國總統的遇刺經過以及遇刺原因也充滿了故事性，甚至讓人匪夷所思。

藝術家陳輝東辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

台南藝術家陳輝東昨辭世，享壽87歲。文化部長李遠聞訊表哀悼，並表示，陳輝東是台灣美術史上非常重要的開創者，除了在創作上追...

國策顧問、南美館催生者陳輝東辭世 享壽87歲藝文界不捨

國策顧問、資深藝術家陳輝東昨天離世，享壽87歲，消息傳出，文化藝術界同感不捨，台南市長黃偉哲深感惋惜，陳輝東從事藝術創作...

影／談立院秘辛？王金平受聘當大學教授 顏清標也想聽課

立法院前院長王金平和富邦集團董事長蔡明忠都將首次當大學教授，二人今天在東海大學受聘為榮譽講座教授，他們都提出想為學生們講...

讓阿公從反對到驕傲 青農游昇儒揪有人情味的代耕團

宜蘭青農游昇儒因擔心外公年紀大，捨不得農田荒蕪，他7年前辭去台北連鎖大賣場課長職務，返鄉照顧阿公與接手農務，把原本外公種的7公頃地擴大到15公頃，宜蘭只有1期稻作，剩下半年空檔時間，他與一群好夥伴從事代耕。由於傳承外公的經驗，加上機械化轉型，每年創造逾百萬元收入，生活過得比上班族都還精彩。 宜蘭縣青農聯誼會會長游昇儒最近榮獲第七屆全國百大青農，在縣農會舉辦的表揚大會中，他牽著阿公一起上台，分享榮耀，阿公眼眶含著淚水，欣慰「阿孫終於長大了」。游昇儒說，沒有阿公就沒有如今的他，長輩對於土地的深厚情感與累積數十年的務農經驗，這些都是滋養他成長的養分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。