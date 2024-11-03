聯合報一周大事10/27~11/2

宜蘭青農游昇儒因擔心外公年紀大，捨不得農田荒蕪，他7年前辭去台北連鎖大賣場課長職務，返鄉照顧阿公與接手農務，把原本外公種的7公頃地擴大到15公頃，宜蘭只有1期稻作，剩下半年空檔時間，他與一群好夥伴從事代耕。由於傳承外公的經驗，加上機械化轉型，每年創造逾百萬元收入，生活過得比上班族都還精彩。 宜蘭縣青農聯誼會會長游昇儒最近榮獲第七屆全國百大青農，在縣農會舉辦的表揚大會中，他牽著阿公一起上台，分享榮耀，阿公眼眶含著淚水，欣慰「阿孫終於長大了」。游昇儒說，沒有阿公就沒有如今的他，長輩對於土地的深厚情感與累積數十年的務農經驗，這些都是滋養他成長的養分。

2024-11-02 10:00