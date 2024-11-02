藝術家陳輝東辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

台南藝術家陳輝東昨辭世，享壽87歲。文化部長李遠聞訊表哀悼，並表示，陳輝東是台灣美術史上非常重要的開創者，除了在創作上追求精益求精的頂真精神，在肖像、風景、靜物畫或刻畫台灣人文風景的創作，都開創了獨具一格的藝術成就，文化部將呈請總統明令褒揚。

陳輝東1938年出生於台南，1959年畢業於台東師範學校普通師範科（今國立台東大學），同年起於台南地區國民小學任教，投入美術教學工作，1976年畢業於台南師範專科學校（今國立台南大學），曾獲省政府全國優良國小教師表揚、特殊優良教師獎章等。

文化部表示，陳輝東教學之餘積極創作並參與美術活動，其作品展現對生命的濃烈情感與對美學的深刻觀察及追求，曾入選全省美展、全省教員美展、台陽美展等，亦與畫友成立台南聯友畫會，加入南部現代畫會、台南美術研究會等美術團體，於國內外多地辦理美術展覽，並於1994年與女兒陳香吟同時入選巴黎「法國藝術家沙龍」及「法國秋季沙龍」。

陳輝東也於全國各地擔任重要美術展覽會評審，更致力推動台南地區美術教育及發展，如辦理「千人美展」、催生台南文化中心、出任台南美術研究會會長等。2011年起接任台南市美術館籌備委員會召集人重任，為台南市美術館成立重要推手，並先後出任首任董事長及榮譽董事長等職務，於2013年獲頒第2屆「台南文化獎」，2024年獲聘為國策顧問。

李遠表示，自己9月才與陳輝東在國立歷史博物館「他者・他方：常玉與旅法藝術家的巴黎跫音」開幕儀式上見面，聽到陳輝東過世的消息，簡直不敢相信，回憶當時他看起來心情很好，並且提到將有個人畫展。李遠說，陳輝東在行動不便的情況下，仍然親自出席這場展覽，可以感受到他一直以來，對台灣美術館、美術展覽及美術教育的熱情，「對於他的忽然離去，內心感到非常悲傷。」