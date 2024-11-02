快訊

周杰倫演場會「遮蔽區」開賣也秒殺！網友喊話「松菸架設大螢幕」

影／畫面曝光！北市計程車違規左轉…22歲女騎士撞飛慘死

YTR福爾思庭發「不自殺聲明」 曾上心靈課程揭「三階段」：小心PUA

聽新聞
0:00 / 0:00

藝術家陳輝東辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
藝術家陳輝東辭世，文化部將呈請總統明令褒揚。圖／文化部提供
藝術家陳輝東辭世，文化部將呈請總統明令褒揚。圖／文化部提供

台南藝術家陳輝東昨辭世，享壽87歲。文化部李遠聞訊表哀悼，並表示，陳輝東是台灣美術史上非常重要的開創者，除了在創作上追求精益求精的頂真精神，在肖像、風景、靜物畫或刻畫台灣人文風景的創作，都開創了獨具一格的藝術成就，文化部將呈請總統明令褒揚。

陳輝東1938年出生於台南，1959年畢業於台東師範學校普通師範科（今國立台東大學），同年起於台南地區國民小學任教，投入美術教學工作，1976年畢業於台南師範專科學校（今國立台南大學），曾獲省政府全國優良國小教師表揚、特殊優良教師獎章等。

文化部表示，陳輝東教學之餘積極創作並參與美術活動，其作品展現對生命的濃烈情感與對美學的深刻觀察及追求，曾入選全省美展、全省教員美展、台陽美展等，亦與畫友成立台南聯友畫會，加入南部現代畫會、台南美術研究會等美術團體，於國內外多地辦理美術展覽，並於1994年與女兒陳香吟同時入選巴黎「法國藝術家沙龍」及「法國秋季沙龍」。

陳輝東也於全國各地擔任重要美術展覽會評審，更致力推動台南地區美術教育及發展，如辦理「千人美展」、催生台南文化中心、出任台南美術研究會會長等。2011年起接任台南市美術館籌備委員會召集人重任，為台南市美術館成立重要推手，並先後出任首任董事長及榮譽董事長等職務，於2013年獲頒第2屆「台南文化獎」，2024年獲聘為國策顧問。

李遠表示，自己9月才與陳輝東在國立歷史博物館「他者・他方：常玉與旅法藝術家的巴黎跫音」開幕儀式上見面，聽到陳輝東過世的消息，簡直不敢相信，回憶當時他看起來心情很好，並且提到將有個人畫展。李遠說，陳輝東在行動不便的情況下，仍然親自出席這場展覽，可以感受到他一直以來，對台灣美術館、美術展覽及美術教育的熱情，「對於他的忽然離去，內心感到非常悲傷。」

台南 文化部 李遠 美術館 藝術家

延伸閱讀

國策顧問、南美館催生者陳輝東辭世 享壽87歲藝文界不捨

開戰黃捷 葉元之：我監督黃牛票問題錯了嗎？

黃牛票亂象…李遠勸業者採實名制 若不行再考慮修法

台灣母語都已「住進病房」李遠：文化部公平對待每種語言

相關新聞

國策顧問、南美館催生者陳輝東辭世 享壽87歲藝文界不捨

國策顧問、資深藝術家陳輝東昨天離世，享壽87歲，消息傳出，文化藝術界同感不捨，台南市長黃偉哲深感惋惜，陳輝東從事藝術創作...

藝術家陳輝東辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

台南藝術家陳輝東昨辭世，享壽87歲。文化部長李遠聞訊表哀悼，並表示，陳輝東是台灣美術史上非常重要的開創者，除了在創作上追...

影／王金平、蔡明忠首次當大學教授 他們想為大學生傳授內容曝光

立法院前院長王金平和富邦集團董事長蔡明忠都將首次當大學教授，二人今天在東海大學受聘為榮譽講座教授，他們都提出想為學生們講...

讓阿公從反對到驕傲 青農游昇儒揪有人情味的代耕團

宜蘭青農游昇儒因擔心外公年紀大，捨不得農田荒蕪，他7年前辭去台北連鎖大賣場課長職務，返鄉照顧阿公與接手農務，把原本外公種的7公頃地擴大到15公頃，宜蘭只有1期稻作，剩下半年空檔時間，他與一群好夥伴從事代耕。由於傳承外公的經驗，加上機械化轉型，每年創造逾百萬元收入，生活過得比上班族都還精彩。 宜蘭縣青農聯誼會會長游昇儒最近榮獲第七屆全國百大青農，在縣農會舉辦的表揚大會中，他牽著阿公一起上台，分享榮耀，阿公眼眶含著淚水，欣慰「阿孫終於長大了」。游昇儒說，沒有阿公就沒有如今的他，長輩對於土地的深厚情感與累積數十年的務農經驗，這些都是滋養他成長的養分。

【專家之眼】重提蘭千為哪樁？

最近民進黨立委林宜瑾質疑故宮，憑什麼讓板橋林家寄存的906件蘭千山館文物沿用舊制，並指出林家所提供的100萬元，若是支付...

照片看歷史／1956年「紫宸演習」展現陸海空作戰威力

1956年11月2日，一項空前龐大足以表現自由中國陸海空聯合作戰威力，和中美軍事合作無間的「紫宸演習」由上午開始在本島北部湖口及南部海岸舉行，這是近年來在遠東最大的一次作戰演習，應邀觀禮的中外來賓、僑團總數在1萬1000人以上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。