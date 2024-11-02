國策顧問、南美館催生者陳輝東辭世 享壽87歲藝文界不捨

國策顧問、資深藝術家陳輝東昨天離世，享壽87歲，消息傳出，文化藝術界同感不捨，台南市長黃偉哲深感惋惜，陳輝東從事藝術創作逾一甲子，創作題材包括風景、肖像、風土民情和人體畫等，展現個人對生命的熱情與對美學的追求，他曾說「願將榮耀獻給故鄉」，對於台南藝壇貢獻卓越，離世消息也讓藝術界感到錯愕不捨。

市長黃偉哲表示，陳輝東1938年出生於台南，童年就嶄露繪畫天分，早年的困頓與匱乏，造就了他對真善美的嚮往與追求，除了藝術上的成就，熱心公益也備受推崇，一手催生及籌設南美會館、協助台南市立文化中心設立和名家作品典藏，邀集一千多位一流藝術家參與「千人美展」，到台南市美術館籌備成立的重任，都和台南的藝術發展密不可分。

陳輝東為第二屆台南文化獎得主，畢生貢獻於創作、教學及公共事務，曾應邀為台南市立文化中心演藝廳繪製二幅巨幅油畫「音樂」及「舞蹈」，其作品展現寫實繪畫之美，他在人物肖像、風景、靜物等領域皆卓然有成。

台南市文化局指出，陳輝東在獲頒台南文化獎的感言中曾自述：「感謝故鄉台南給予我成長和回報的機會。我的喜樂是有感於生命所接觸的許許多多人，因為他們的慷慨體貼、他們的無私良善、他們的高瞻遠矚，讓我的愛鄉熱情得以奔放揮灑，讓我得以在故鄉的文化耕耘做一名長工，數十年來無怨無悔。」

「自詡為台南文化長工，以身為台南人為傲」，陳輝東並在長期奔走下與當時的台南市長賴清德合力促成台南市美術館成立，並出任第一屆董事長，卸任後為南美館榮譽董事長。

他曾說，「古都台南的風華若能代代延續，將是台南人最大的福份。「我常在想：台南人和台北人或台中人或其他所在的人有什麼區別呢？我們台南人的好，不就是愛原味嗎？人的心、物的純，統統希望是真的。在我從事兒童美術教育時，我拚命想傳遞這種從良善與真美出發的想法，我想我的家鄉下一代或他們的子孫，都不能忘記文化的台南是不能和真善美絕緣的！」