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台北國際旅展10友邦參展 創歷年最多邦交國參展紀錄

中央社／ 台北2日電

外交部今天指出，今年「ITF台北國際旅展」首度邀集10個友邦國家參展，創歷年來最多邦交國參展紀錄。外交部在本次旅展規劃「認識邦交國」集點兌獎活動，只要蓋滿章戳，就有機會獲得友邦提供的特色獎品。

第38屆ITF台北國際旅展1日至4日在南港展覽館一館1、4樓展出；主辦單位指出，參展單位包括日本、韓國、香港、捷克、泰國、關島、印尼等111個國家及城市，是歷來最多。

外交部今天表示，今年ITF台北國際旅展首度邀集10個友邦國家參展，包括拉美地區的貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖文森及格瑞那丁，非洲地區的史瓦帝尼，以及亞太地區的馬紹爾群島、帛琉及吐瓦魯國，創歷年來最多邦交國參展紀錄。

外交部表示，昨天的開幕式以吐瓦魯國的傳統民族舞蹈揭開序幕，多位友邦大使及使節代表出席，外交部政務次長田中光陪同總統賴清德至友邦攤位展區參觀，逐一向友邦使節代表致意。

為配合推動「榮邦計畫」及「觀光外交」，外交部特別在本次旅展規劃「認識邦交國」集點兌獎活動，觀展民眾只要在集點卡上蓋滿友邦國家10個章戳後，即有機會獲得友邦提供的特色獎品。

外交部預告，友邦馬紹爾群島及帛琉將於今天下午時段演出傳統民俗舞蹈，鼓勵民眾踴躍前往觀展，把握難得的機會體驗友邦的文化活動，並期望民眾在感受異國風情的同時，加深台灣與友邦之間的情感聯繫及相互理解。

外交部 旅展 邦交國

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