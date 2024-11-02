愛沙尼亞國會訪團：與台同處對抗威權主義擴張第一線

外交部政務次長田中光昨天午宴愛沙尼亞國會外交委員會訪問團時表示，台愛兩國近年關係穩步提升，愛沙尼亞具備高度科技化社會，令人讚賞，而台灣居全球半導體產業優勢地位，未來雙方可在資訊、科技等領域發掘合作空間。

愛沙尼亞國會外交委員會主席米克爾森（MarkoMihkelson，另譯：梅馬侃）表示，愛沙尼亞與台灣同處對抗威權主義擴張第一線，全球民主陣營須團結一致，應對中俄等國對區域安全與穩定帶來的挑戰；愛沙尼亞自俄烏戰爭爆發後即投入大量資源援助烏克蘭，也與台灣合作協助烏國重建，相信兩國未來將持續深化合作關係。

外交部今天發布新聞稿指出，昨天午宴訪團成員包括米克爾森、議員柏瀚恩（Henn Põlluaas）、議員柯艾禮（Eerik-Niiles Kross）、議員柯絲特（EsterKaruse）、議員羅薇絲（Luisa Rõivas）以及外委會秘書處主任柯博姬（Birgit Keerd-Leppik）一行，雙方就印太區域情勢、威權主義擴張及俄烏戰事等議題深入交換意見。

田中光指出，台愛近年關係穩步提升，雙邊互訪頻繁熱絡，去年8月波海三國外委會主席組團訪台，今年3月愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo EnnVaga）也率團來訪，充分展現對台灣的支持。

外交部說明，訪團在台期間曾晉見總統賴清德、拜會國安會秘書長吳釗燮及歐洲價值安全政策中心台灣辦事處，並赴金門參訪。此行將增進訪團成員對台灣政經文化的瞭解，有助雙邊在既有良好合作基礎上，進一步加強台愛友誼。