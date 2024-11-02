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吳舜文新聞獎 聯合報系3入圍
第卅八屆吳舜文新聞獎入圍作品昨公布入圍名單，聯合報系共計三件作品入圍。「廿五個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」、「大通膨時代 測驗你的『體感通膨』程度」入圍深度報導獎融媒體類；記錄杭州亞運滑輪溜冰男子三千公尺接力賽的照片「○點○一秒的逆轉勝」則入圍新聞攝影獎。
「廿五個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」專題，記者洪欣慈、林雨荷、許珮絨，以及攝影記者林澔一、曾原信、余承翰、季相儒、葉信菉共採訪廿五名租客，剖析租房政策遇到的三大問題，從結構面提出健全租屋市場的解方。
「大通膨時代 測驗你的『體感通膨』程度」，記者蔡佩蓉等人爬梳主計總處大量民生用品的數據，透過互動測驗形式，讓讀者拉桿、畫圖表折線，實際感受通膨如何吃掉購買力。
記者季相儒「○點○一秒的逆轉勝」記錄杭州亞運滑輪溜冰男子三千公尺接力賽，中華隊黃玉霖在最後「劈腿」輪子搶先壓線，以○點○一秒之差摘金。
【入圍作品連結】
25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴：https://vip.udn.com/newmedia/2023/rent-in-taipei/
大通膨時代 測驗你的「體感通膨」程度：https://vip.udn.com/newmedia/2024/inflation-quiz/
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