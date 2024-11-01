台灣團隊倫敦亞洲藝術週策展 盼成中西藝術交流橋梁

台灣團隊今年受邀參與倫敦亞洲藝術週，請來傅益瑤、泰祥洲、王思涵、蘇憲法、方文山、朱友意、紀柏舟等藝術家，展出油畫、水墨、公仔、漫畫到皮革創作等多元媒材作品。策展人表示，期盼透過此展，成為中西方藝術交流橋梁。

墨海樓國際藝術研究機構受國際拍賣公司佳士得（Christie's）邀請，參加第27屆倫敦亞洲藝術週（Asian Art in London），於10月30日至11月4日舉辦展覽。

倫敦亞洲藝術週是歐洲歷史悠久的亞洲藝術盛事之一，每年秋天在倫敦市中心舉辦專業展覽與拍賣活動。今年展覽以「昇華」（Sublimation）為主題，邀請亞洲與台灣藝術家展出多元媒材作品。

台灣策展人暨藝術鑑定師葉國新說，墨海樓是第一個受到佳士得邀請辦展的台灣私人機構，由台灣策展團隊主導策劃，佳士得則提供展覽協助。

參展的新銳藝術家王思涵向中央社記者表示，皮革材質的柔軟而堅韌一直深深吸引她。配合這次主題，她將立體的包包延伸成為平面的皮革掛畫，並嘗試牛、棉羊與鱷魚皮等不同皮質，創作靈感源自小時候與母親一起作畫的過程。

王思涵在創作中融入母親過去的作品，「平衡線」也成為重要元素。她說，作品中的平衡線有垂直與水平，希望呈現出觀看世界不同的角度。

動畫導演紀柏舟展出多部動畫片的素描與水彩手稿，包括代表作「光之塔」、「回憶抽屜」，以及正在籌備的新作「雲影傳說」。「雲影傳說」在2024法國安錫國際動畫影展搶先曝光並獲得好評。

紀柏舟表示，他發展內容時常以「畫面」作為想像，像是發展「光之塔」的故事時，便以畫面出發，不斷延伸成整個故事，希望從中提示問題，帶給觀眾反思。

知名作詞人方文山在這次展覽展出他的藝術實踐，包括潮流公仔「龐克貓」系列。「歌詞裝置藝術」系列的「就當我為遇見妳伏筆」，更將為歌手周杰倫創作的「青花瓷」歌詞具象化，翻譯成西夏文並以鐵鏽與銅綠上色。

展覽中還有台灣當代藝術家蘇憲法與朱友意多件作品，以及旅日水墨大師傅益瑤的日本民間祭典系列及「永平寺雪景圖」等代表作品。享譽歐美的藝術家泰祥洲更曾以作品「周㗬壺」登上美國紐約蘇富比（Sotheby's）9月拍賣圖錄封面。

葉國新說，這次展覽包含中式、日式及潮牌風格等，許多觀展者反映，走進展廳彷彿置身博物館，難得能夠近距離看到許多大師作品。

他指出，這是台灣藝術機構首次在佳士得全球總部聖詹姆士藝廊（St. James's Gallery）辦展，並使用皮革、公仔等多種媒材，希望藉此連結中西文化與古今美學，提升台灣藝術在國際舞台能見度。