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平路「夢魂之地」寫宮廟及台灣命運 理解背後創痛

中央社／ 台北1日電

作家平路長篇小說「夢魂之地」寫通靈人、宮廟及台灣命運，獲得台灣文學獎金典獎「年度大獎」。平路今天表示，得獎是肯定，高興一天就好，「明天坐上織布機，就要繼續新小說的編串。」

平路接受中央社記者電話訪問表示，寫小說讓她明白世上有這麼難的事，「夢魂之地」尤其難，也因此讓她可以貫注心神，人生一切變得清晰而簡單。平路謙稱自己的手感總是差一點，「但努力吧，希望我的頭腦可以源源不斷長出新細胞。」

「夢魂之地」寫一個通靈人的故事，但這個通靈人神通廣大，不只通各路神明，還通上了「太子爺」蔣經國，代替他看到島嶼的身世，揭穿兩代強人早知的謊言，以及夾纏在內戰與國際情勢間的恩怨情仇。

平路向來敢於挑戰爭議話題，寫過章亞若、宋美齡、鄧麗君，以及震驚台灣的「媽媽嘴咖啡事件」，但她最關心的還是島上「有情人」的喜怒哀樂。

平路認為，台灣的宮廟是一種信仰，而所有宗教的意義都是想要重新連結，有些人為什麼這麼虔誠，其實就是非常希望跟別人也做出連結。

平路說，對她而言，小說就是一種信仰，寫小說是一種嘗試跟人連結的方試，許多作者都非常羨慕通靈的人，彷彿只要搭對了天線就可以進入別人的腦海。

平路表示，通靈的意義就是可以貫通別人的心意，在某一個瞬間讀懂另外一個人的心，或經歷別人的生命，「這不是跟寫小說很像嗎？」

理解是平路作品常出現的命題，但理解的背後一定有各自的創痛，平路說，台灣目前的處境跟長久以來所經歷的種種有關，「台灣受到虛幻謊言的影響，不管是外省族群的失落，本省族群受到的迫害，大家幾乎都是受害者，心中總有很深沉的創痛無法浮現出來。」

平路指出，「夢魂之地」表面上是乩身的修練之旅，探討的仍是忠貞與背叛的關係，以及台灣的宿命，為什麼中國覺得台灣一定要統一，為什麼有些人非背叛不可，以及怎樣才是一個人最嚮往的生活。

平路表示，她一直不停在思考「為什麼要寫作」這件事，「一方面是因為要跟人分享、連結，某一方面也是想要了解自己的獨特性，但寫了這麼多年我愈明白，了解自己的獨特性，是為了記住自己的獨特性。」

平路本名路平，1953年生於高雄，台灣大學心理系畢業，美國愛荷華大學碩士。曾任中時晚報副刊主編、中國時報主筆、香港光華文化新聞中心主任，並曾在台灣大學新聞研究所與台北藝術大學藝術管理研究所任教，2021年獲國家文藝獎。

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