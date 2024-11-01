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「找樹的人」調查桃山神木谷碳儲存量 居全球之冠

中央社／ 台北1日電
農業部林試所副研究員徐嘉君在2019年組成團隊「找樹的人」，近期再與自然保育與環境資訊基金會策畫「桃山神木 2.0｜山林守護計劃」，組成公民科學調查團隊並於8月間挺進桃山，探究巨木原始林的碳儲存量，1日正式發表成果。（王乙雯提供） 中央社
農業部林試所副研究員徐嘉君在2019年組成團隊「找樹的人」，近期再與自然保育與環境資訊基金會策畫「桃山神木 2.0｜山林守護計劃」，組成公民科學調查團隊並於8月間挺進桃山，探究巨木原始林的碳儲存量，1日正式發表成果。（王乙雯提供） 中央社

「找樹的人」團隊今天發布桃山神木2.0計畫成果，團隊8月到桃山神木谷調查碳儲存量，粗估此森林總碳儲存量為每公頃2220噸，已超過世界最高的澳洲維多利亞省森林、居全球之冠。

農業部林試所副研究員徐嘉君集結各領域的專家，2019年組成「找樹的人」團隊，開啟尋找台灣冠軍樹的計畫，團隊成員以光達技術來尋找巨木的分布區域，團隊2020年實地進入雪霸國家公園及新竹林管處交界處谷地，也因此找到高79.1公尺的桃山神木。

隨著碳匯、碳權這些議題近年逐漸受到重視，徐嘉君和自然保育與環境資訊基金會策劃「桃山神木 2.0｜山林守護計劃」，組成公民科學調查團隊共36人，於8月6日重裝挺進桃山，進行為期7天的每木調查，探究此巨木原始林的碳儲存量，並於今天發表成果。

徐嘉君今天於發表會中分享調查結果，經過實地量測調查，發現桃山神木谷地周邊大樹不只原先估算的133棵，而是高達195棵之多，樹種以紅檜與扁柏最多，共有114棵，其次為台灣杉與鐵杉皆為31棵、其餘還有香杉與華山松。

徐嘉君說，團隊除了量測大樹胸徑之外，也量測了小喬木、80棵枯立倒木以及採集6個土壤樣點，以「全程低估」森林總碳含量來看，保守估計此森林總碳儲存量為每公頃2220噸。

徐嘉君表示，目前世界最高的澳洲維多利亞省森林的每公頃1867噸，在「全程低估」的情況下，桃山神木山谷森林的碳存量仍比維多利亞省森林多，顯見為全球之冠。

徐嘉君也說，桃山神木谷內胸徑超過1公尺的大樹，總碳含量占全森林的80%左右，可見保育巨木的重要性。

環資表示，這次實地調查也有邀請生態紀錄片導演麥覺明全程記錄，證明世界級的千年森林就在台灣，「巨木森林碳儲存調查成果暨紀錄短片」也會在11日晚上8時30分，於自然環資臉書粉絲專頁與Youtube同步上架公開，歡迎民眾觀看。

團隊 澳洲 農業部

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