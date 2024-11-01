刑事局長投書瑞典大報：台灣對打擊跨境犯罪至關重要

第92屆國際刑警組織大會將於4日至7日舉行。刑事警察局長周幼偉投書瑞典大報，強調台灣在解決跨國犯罪時的重要角色；駐瑞典代表谷瑞生也投書指出：「國際刑警組織排除台灣導致世界不安全。」

瑞典大報「尼瑞克日報」（Nerikes Allehanda）10月29日以「讓台灣協助解決其他國家的犯罪問題！」（Låt Taiwan hjälpa till att lösa brott i andra länder!）為題刊登周幼偉專文，呼籲國際社會支持台灣以觀察員身分出席國際刑警組織（INTERPOL）大會。

周幼偉表示，台灣擁有優秀執法能力，能與理念相近國家在刑事調查方面合作，即時交換情資，對打擊跨境犯罪至關重要。

然而，他指出，由於台灣遭排除於國際刑警組織之外，只能輾轉取得關鍵情報，取得時可能已錯失時效，致使跨境犯罪猖獗並加劇危害。

專文指出，犯罪朝著跨境化、組織分工化、身分隱匿化及金流虛擬化趨勢發展，為所有國家及人民帶來風險。為打擊跨境犯罪，各國須相互協助並共享資訊，這些理念符合國際刑警組織憲章第2條，即確保與推動所有警察機關間盡可能地廣泛互助合作。

周幼偉說，目前台灣無法即時取得最新犯罪資訊，也無法向其他國家提供最新犯罪資訊、相關偵辦經驗及偽變造護照細節等重要資訊。台灣缺席國際刑警組織阻礙各國從源頭阻斷各類犯罪案件的努力。

周幼偉舉例，2017年，澳洲籍女子萊斯（LisaLines）涉嫌教唆情人持斧頭砍殺前夫致重傷癱瘓，隨後潛逃來台並工作。

他指出，國際刑警組織於2022年9月發布紅色通報，並對其年幼子女發布黃色通報列失蹤人口協尋。然而，台灣無法接獲上述通報，直到2023年10月，澳洲警方才聯絡台灣警方協查。

經循線追查，台灣警方趁萊斯帶兒女赴帛琉時，通報澳洲及帛琉警方於當地逮捕，將她引渡澳洲歸案，並護送幼童返回澳洲。

周幼偉表示，全球安全休戚與共，台灣與國際刑警組織合作將有助於讓世界更安全，呼籲所有國家支持台灣以觀察員身分出席每年的國際刑警組織大會，讓台灣執法機構與各會員國對口單位合作、訓練交流並分享專業知識。

另外，瑞典「北博滕信使報」（Norrbottens-Kuriren）10月30日刊登谷瑞生投書「國際刑警組織排除台灣導致世界不安全」（Interpol portar Taiwan ochskapar otrygg värld）。

谷瑞生於投書中指出，1971年，第26屆聯合國大會通過第2758號決議，導致中華民國（台灣）退出聯合國，中華人民共和國取而代之。中華人民共和國以此謬稱，根據「一個中國原則」，台灣不能加入國際刑警組織，以及其他需要主權國家地位的國際組織。

然而，他強調，第2758號決議未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，也未提及台灣是中華人民共和國的一部分。

谷瑞生指出，歐盟執委會就業與社會權利執委施密特（Nicolas Schmit）10月22日代表歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），在歐洲議會全會辯論會上就中國扭曲「聯大第2758號決議」及持續對台軍事挑釁發表演說，這是歐盟行政部門首度就該決議表達公開立場。

瑞典外交部前部長比爾史特龍（Tobias Billström）5月也表示：「（瑞典）政府支持台灣所有有意義的國際參與。」

谷瑞生說，國際刑警組織大會議事規則第6條規定：「非會員之警察機關可接受邀請，以觀察員身分參加國際刑警組織大會。」因此，台灣以觀察員身分出席大會適當且合理。

他指出，台灣至今未獲國際刑警組織授權使用其「I-24/7全球警察通訊系統」及「遭竊及遺失旅行文件資料庫」，使台灣執行邊境安全檢查、打擊恐怖主義及人口販運等跨境犯罪能力遭受嚴重阻礙。

谷瑞生說，台灣無法參加國際刑警組織相關會議、活動及訓練，造成全球安全及反恐網路重大缺口。

谷瑞生強調，國際刑警組織應秉持超越政治的原則，支持台灣警方與世界各國警方合作，共同維護並促進全球安全與正義。

他呼籲，為改善全球安全，台灣理應以觀察員身分參加在英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的第92屆國際刑警組織大會。