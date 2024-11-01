快訊

11月重量級會晤？ 傳英特爾CEO基辛格將來台見台積電董座魏哲家

粉絲等了11年…劉德華開唱突甜喊「我娶你」 趴地救驚險意外

劉樂妍遇車禍！「車頭全毀」畫面曝光

楊德昌回顧展新加坡登場 檔案文物首次海外展出

中央社／ 新加坡1日專電

台灣導演「楊德昌回顧展」今天在新加坡揭幕，部分檔案文物是首次於海外展出，多數作品放映場次已售罄，迴響熱烈。

「楊德昌回顧展」於新加坡國家檔案館內的OldhamTheatre舉行，電影放映採售票制，講座免費，但因席位有限仍須事先線上報名。展覽則免費開放參觀展至12月29日。

駐新加坡代表童振源、國家電影及視聽文化中心執行長杜麗琴等人今天晚間出席揭幕儀式。這次活動緣起於影視聽中心與台北市立美術館2023年合辦的「一一重構：楊德昌」，回顧展在籌劃階段時，文化部駐馬來西亞代表處文化組和新加坡亞洲電影資料館（AFA）即已展開討論，並徵得影視聽中心及楊德昌遺孀彭鎧立的同意。

AFA在新加坡呈現楊德昌執導的電影及電視作品。從1981年電視劇集「浮萍」到其電影代表作「牯嶺街少年殺人事件」、「一一」，乃至於未能完成的動畫「追風」，讓影迷得以總覽楊德昌近30載的創作軌跡。

2011年時，新加坡國家博物館曾完整呈現楊德昌的影像作品，成為當年星國影壇佳話。時隔13年，國際間對其作品討論不曾間斷，多數長片作品也已完成數位修復。

主辦方表示，這次AFA的回顧展以最佳放映規格完整呈現楊德昌的作品，活動消息公布後不到一天，「牯嶺街少年殺人事件」及「一一」所有場次即告完售，其他影片的場次也在幾天內陸續售罄。

新加坡 電影 馬來西亞

延伸閱讀

定向越野／東南亞巡迴賽第4站明登場 中華隊啟程新加坡

最有誠意廉航！從東京回不了桃機 酷航轉飛新加坡包辦乘客2天食宿

新加坡慶屠妖節寓意光明勝黑暗 小印度萬人空巷

華航飛新加坡航班機械故障折返 華航：已重新起飛

相關新聞

「找樹的人」調查桃山神木谷碳儲存量 居全球之冠

「找樹的人」團隊今天發布桃山神木2.0計畫成果，團隊8月到桃山神木谷調查碳儲存量，粗估此森林總碳儲存量為每公頃2220噸...

綠委批媚共藝人 她揭露劉德華助台灣災民兩大善舉

劉德華原訂昨晚在台北小巨蛋舉行演唱會，在北市府協調下延後舉辦。綠委王定宇批評，劉德華是媚共藝人，遠不如民眾安全重要，應以...

吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報系3件入圍

第38屆吳舜文新聞獎入圍作品今公布入圍名單，其中聯合報系共計3件作品入圍。「25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」、「大...

柯文哲京華城案涉貪 裁定再羈押禁見2個月

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城案，聲請延押，台北地院法官呂政燁今上午提解柯出庭，柯否認圖利威京集團主席沈慶京，不過，柯的隨行秘書許芷瑜已通緝，法官認柯仍有串、滅證可能，裁定再羈押禁見2月。 柯文哲的延押庭自上午9時30分開始到12時結束，2個半小時內檢、辯攻防不斷，檢方認為柯仍有羈押禁見的必要並釋明，柯的律師團主張沒有要再延押必要。

颱風加地震重創花蓮交通 台鐵花東線估下午3時搶通

康芮颱風造成鐵路多處路段受損，今凌晨花蓮又發生規模5.5地震。交通部長陳世凱今早視察台鐵災後情形，他在會後受訪表示，因颱風合併地震，花東通往台東鐵道路段有鐵道變形的狀況，需要重新巡視橋梁，花蓮往台東的南迴路線部分，希望今天下午3時能夠搶通。蘇花鐵路預計明天首班車恢復行駛，蘇花公路則等到明天中午過後才能恢復通行。

照片看歷史／當年規模遠東最大 1959年榮民總醫院啟用

1959年11月1日，當時遠東最大醫院之一，行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會台灣榮民總醫院正式開幕。該院占地面積150餘萬平方公尺，總收容量610個病床，有90多名醫師，和450多名護理師參加工作。開幕典禮當日上午10點在台北市石牌的該院門前廣場舉行，由時任副總統陳誠主持，三軍首長、醫學界人士，該院員工及外賓數百人觀禮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。