吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報系3件入圍

第38屆吳舜文新聞獎入圍作品今公布入圍名單，其中聯合報系共計3件作品入圍。「25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」、「大通膨時代 測驗你的『體感通膨』程度」入圍深度報導獎融媒體類；記錄杭州亞運滑輪溜冰男子3千公尺接力賽的照片「0.01秒的逆轉勝」則入圍新聞攝影獎。

「25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」專題，記者洪欣慈、林雨荷、許珮絨，以及攝影記者林澔一、曾原信、余承翰、季相儒、葉信菉共採訪了25名租客，藉由個案反映台灣租房市場樣貌與沉痾、剖析租房政策遇到的供需失衡、權力不對等、黑市沉痾等3大問題，從結構面提出健全租屋市場的解方。呈現形式上則運用影像、文字、聲音、數據圖表等元素，特寫人物與租屋空間，呈現租屋族真實心聲。

近年通膨陰影籠罩全球，台灣也面臨物價危機。雖然政府公布的整體CPI年增率維持在2至3個百分點，但民眾的「體感通膨」可能不只如此。「大通膨時代 測驗你的『體感通膨』程度」，記者蔡佩蓉等人爬梳主計總處大量民生用品的數據，透過互動測驗形式，讓讀者拉桿、畫圖表折線，實際感受從吃飯到加油，物價到底漲多少、通貨膨脹如何吃掉購買力。

記者季相儒「0.01秒的逆轉勝」則記錄杭州亞運滑輪溜冰男子3千公尺接力賽，中華隊黃玉霖在最後「劈腿」以輪子搶先壓線，擊敗雙手高舉提前慶祝的南韓隊鄭喆元，以0.01秒之差神奇摘金。

主辦單位表示，吳舜文新聞獎今年共有519件參賽作品報名，最終選出44件入圍作品，得獎名單預計將於12月5日頒獎典禮揭曉。

【入圍作品連結】

25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴：https://vip.udn.com/newmedia/2023/rent-in-taipei/

大通膨時代 測驗你的「體感通膨」程度：https://vip.udn.com/newmedia/2024/inflation-quiz/