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多項資料說不清 台東都蘭渡假村環評補件再審

中央社／ 台北1日電

環境部今天審查台東南都蘭段休閒渡假村環評案，環評委員認為，開發單位就用水、生態調查、旅宿需求評估等都未具體答覆，且應與當地族人完善溝通，全案補件再審。

「台東縣東河鄉南都蘭段休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」基地面積為6.882152公頃，開發單位預計設置休閒渡假村，包含生態休閒旅館、養生立體別墅區、villa渡假別墅等，環評今天在環境部召開第2次初審會議。

第1次初審會議時，環評委員對於開發單位用水評估、海洋生態的調查等有疑慮，要求開發單位再說明，但今天審查時，仍有多名委員直言開發單位都未具體答覆委員意見。

其中有不少委員認為，開發單位提出的旅宿需求評估太樂觀，開發案鄰近區域也有許多案件已申請但未開發，上次審查會議就已經要求開發單位對此要合理評估或說明開發必要性，但不論書面報告或簡報都忽略這塊。

另外，也有都蘭族人及環團透過電話陳述意見指出，開發單位要在都蘭開發就應該跟族人溝通，但環評審查會議已經舉辦第2次初審了，開發單位仍然沒有來做溝通，也認為都蘭部落會在自己的土地上開出美麗的花，實在不需要財團來發展觀光等。

最後在閉門會議時，多名環評委員認為開發單位都沒有回覆具體意見，「環評書寫太差要怎麼審」，因此雖同意將環評計畫更名為「台東縣東河鄉都蘭休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」，但仍要求開發單位提升環評書件品質、具體回覆意見，並要求補充說明台東住宿需求評估正確性、開發案必要性等，全案補件再審。

台東 溝通 環評

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