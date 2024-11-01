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國家檔案首度結合5G科技 邀民眾體驗社會轉變氛圍

中央社／ 台北1日電

國發會檔案管理局運用新興科技，讓民眾能夠以沉浸式體驗，感受檔案訴說的社會氛圍轉變。國發會今天發布新聞稿指出，「5G+解憶．航班」特展是首度結合5G創新科技所推出的國家檔案特展，並規劃故事沉浸互動，讓民眾體驗戒嚴至解嚴社會轉變的氛圍。

為了讓國人更加瞭解國家檔案的多元價值，檔案管理局在國家發展委員會支持下，以5G專網示範計畫，建置5G網路環境，並運用國家檔案為素材，即日起，在行政院新莊聯合辦公大樓1樓展覽廳舉辦「5G+ 解憶．航班」特展。

檔案管理局表示，這次是首度結合5G創新科技所推出的國家檔案特展，提供觀眾使用iPad與環場螢幕上的人物互動，以寓教於樂方式，透過劇情觀賞及趣味問答環節，讓民眾體會自由民主的真諦；而且5G展場創造獨特的沉浸式體驗，引領觀眾循著檔案軌跡，穿越時空，從1970戒嚴年代、1987年解嚴邁向未來。

檔案管理局指出，此特展由知名編劇家許孟霖撰寫腳本，並由金馬獎得主陳慕義以口白貫穿及主演，赫容和張介禎、顧容慈等演員擔綱演出，讓觀眾在故事沉浸互動中，體會戒嚴時期民眾生活中無形的禁制，或是解嚴後街頭運動的各種聲量，感受社會轉變的氛圍，最後邀請觀眾自拍影像投影到環景畫面中，邁向更美好的未來發展。

檔案管理局說明，「5G+ 解憶．航班」特展將持續開展至明年5月底，平日每天開放6場次提供各界體驗，民眾可搭乘時代航班，以5G傳速，一起解憶歷史歲月。

國發會

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